'Kene ile mücadelede en etkili yol keklik ve bıldırcın'
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'Kene ile mücadelede en etkili yol keklik ve bıldırcın'

DİYARBAKIR'da, Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, 7 şehirde görülen ve 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) neden olan keneyle mücadelede en etkin yolun keklik ve bıldırcın olduğunu kaydetti.

'Kene ile mücadelede en etkili yol keklik ve bıldırcın'
06.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:11

DİYARBAKIR'da, Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, 7 şehirde görülen ve 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) neden olan keneyle mücadelede en etkin yolun keklik ve bıldırcın olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Kılıç, hastalıkla ilgili, "Her kuş, günde onlarca, hatta yüzlerce kene tüketebilir. Biz eğer keklikleri, bıldırcınları ve serçegillere ait türleri aşırı miktarda avlamazsak, yavrularını, yumurtalarını talan etmezsek, bu kuşlar aracılığıyla keneleri kontrol altına alabiliriz" dedi.

Türkiye, koronavirüs salgını ile mücadele ederken Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Tokat, Erzincan, Tunceli ve Bingöl'de çok sayıda vakanın görüldüğü ve 11 kişinin ölümüne neden olan KKKA hastalığının taşıyıcısı olan kenelerle mücadele konusunda, uzmanlar en etkili yolun keklik ve bıldırcın gibi kuş türleri olduğunu söyledi. Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, son günlerde koronavirüsten sonra en çok konuşulan konulardan biri olan KKKA hastalığını taşıyan keneyle mücadelede en etkili yolun doğal yollar olduğunu belirterek, "Keneyle mücadelede bir diğer yol ilaçlama ama bunu kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Her kuş günde onlarca, hatta yüzlerce kene tüketebilir. Biz eğer keklikleri, bıldırcınları ve serçegillere ait türleri aşırı miktarda avlamazsak, yavrularını, yumurtalarını talan etmezsek, bu kuşlar aracılığıyla keneleri kontrol altına alabiliriz" diye konuştu.

'BİNLERCE TON İLAÇ KULLANSANIZ DA KÖKÜNÜ KAZIYAMAZSINIZ'Kenenin binlerce yıldan beri var olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kılıç, şunları kaydetti:

"Binlerce ton ilaç kullansanız da bunların kökünü kazıyamazsınız. Bu nedenle en etkili yol tabiattaki doğal yoldur. Oldukça basittir. İki yol önerilebilir ama en ucuzu ve en doğalı, tabiatta mevcut olan kuşlarla bunların ortadan kaldırılmasıdır. Her bir kuş onlarca, yüzlerce keneyi tabiattan temizliyor. Dolayısıyla en kolay, en ucuz, doğaya en uyumlu olan mücadele, tabiatta mevcut olan türlerle yapılan mücadeledir. Diğer türlüsü ilaçlamadır ancak başka olumsuz etmenlere neden olur. O yüzden önerimiz şudur ki; tabiatta mevcut olan şu anda yavruların yetiştirildiği keklik türlerinin yavruları var, bıldırcınların yavruları var ve serçegillere ait pek çok türün yavruları var. Bunlar özellikle tanecil olsa bile bu dönemde hayvansal gıdalarla, böceklerle besleniyorlar. Bunlardan biri de kenedir. Keneleri rahatlıkla tabiatta kontrol altında tutuyorlar. Kene sayılarının kontrol altına alınması, bu kuşlar aracılığıyla mümkündür. Kene eğer vücutta tespit edilirse uygun şekilde iğnesini, bacağını, organlarını kırmadan çıkartmak lazım. Eğer bunu yapamıyorsak en yakın sağlık kuruluşuna başvurduğumuz zaman ilgililer zaten bunu rahatlıkla çıkarır. Dolayısıyla vücuda olabilecek zararını engellemiş olursunuz. Aksi takdirde söz konusu kenedeki hastalık etkeni insan vücuduna geçer. İşte o zaman da hastalık ölüme neden olur."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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