Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi
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Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi

Yunus Emre, ödül oyununda Berkan'a sarf ettiği sözlerden dolayı kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap verdiği için oyundan ihraç edildi. Yaşanan olaylardan pişmanlık duyan Yunus Emre "Yanlışlarımı biliyorum" diyerek özür diledi.

03.06.2020 10:36 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:43

Survivor 2020'nin Pazartesi günü yayınlanan bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler lüks villada kalmak için kıyasıya mücadele etti. Oyun arasında Berkan ile tartışan Yunus Emre, argo kelimeler ve hakaret içeren sözler kullanınca devreye Acun Ilıcalı girdi. Uyardığı Yunus Emre gülerek cevap vermesinden rahatsız olan Ilıcalı, yarışmacıyı oyundan ihraç etti. Yaptığı davranışın yanlış olduğunu anlayan Yunus Emre ise çark etti.

"HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Survivor 2020'nin 95. bölümünde ünlüler takımından Yunus Emre, Berkan'la yaşanan gerginlik hakkında konuştu. Yunus Emre, "Berkan sinirimi bozsa da kendi kendimi yedim bugüne kadar. Sakatlığım var, omuzumda ve dizimde. Fakat yine de aslanlar gibi mücadelemi ediyorum. Ama biz sevinirken, sen niye bağırıyorsun? Oyun ve sayı üstünlüğünüz var. 4 tane dokunulmazlık almışsın. Kaybettiğinde de git otur efendi gibi. Her konuda sözcü, her konuda tahrik edici ve bir cevabı var. İster istemez gerilmeye başladık" dedi.

Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi

Yaşananlar için özür dileyen Yunus Emre "Oyunda yaşananlar beni üzdü. Ama kendimi savunacak olursam ki, yanlışlarımı biliyorum. Bu konuda da herkesten özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI VE YUNUS EMRE ARASINDA NE OLMUŞTU?

Survivor'da Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan ile tartışan Yunus Emre'yi küfür ve hakaret içeren sözler kullandığı için sert bir dille uyarmıştı. Ancak Yunus Emre ise bu sözlerden sonra gülerek, "Ben kalabalığa yürümeyi seviyorum tek başıma" ifadelerini kullanmıştı. Acun Ilıcalı ise, "Delikanlılık yapacaksan git kendi mahallende yap. Burada yaptırmıyoruz kimseye. Bizim mahallede ötmüyorsun" diyerek Yunus Emre'yi oyundan ihraç etmişti.

Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi
Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi

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