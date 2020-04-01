Kendisini hırsızlık yaparken yakalayan iş yeri sahibini bıçakladı ADANA'da kuruyemişçi Süleyman Gayır, iş yerinden hırsızlık yapmaya çalışan Ali D. tarafından yüzünden bıçaklandı.

ADANA'da kuruyemişçi Süleyman Gayır, iş yerinden hırsızlık yapmaya çalışan Ali D. tarafından yüzünden bıçaklandı. Şüphelinin, iki gün önce kuruyemişçide hırsızlık yaparken yakalandığı ve iş yeri sahibi Süleyman Gayır'ı darp ettiği öne sürüldü.

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi Obalar Caddesi'nde meydana geldi. Gece kuruyemişçi dükkanını açan Süleyman Gayır'ın yanına gelen iki kişi, iddiaya göre iş yerinden hırsızlık yapmaya kalkıştı. Durumu fark eden Gayır, müdahale etti. Şüphelilerden biri kaçtı. İsminin Ali D. olduğu öğrenilen şüpheli ise yanındaki bıçakla Gayır'ı yüzünden yaralayıp kaçmaya çalıştı. Bu sırada caddede devriye görevi yapan mahalle bekçileri, Ali D.'yi olayda kullandığı bıçak ile yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, 5 Ocak Polis Merkezi'ne götürüldü. Yüzünden yaralanan Gayır ise çağırılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gayır'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.Bu arada, Ali D.'nin iki gün önce aynı işyerinde hırsızlık yaparken yakalandığı ve bu sebeple çıkan tartışmada kuruyemişçi Gayır'ı darp edip, kaçtığı öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA