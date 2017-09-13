Kendisine Tecavüz Eden Şahsı Öldüren Nevin İçin İmza

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 2012 yılında kendisine silah zoruyla tecavüz ettiğini öne sürdüğü şahsı öldürmekten müebbet hapis cezası alan Nevin Yıldırım'a destek için Mahkum ve Mahkum Yakınlarını Koruma ve Yaşatma Derneği imza kampanyası başlattı.



Yalvaç ilçesinde 2012 yılında silah zoruyla kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdüğü Nurettin Gider'i öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım'a tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası verilmişti. Nevin Yıldırım'ın avukatları 14 Eylül'de yapılacak temyiz duruşması öncesi tüm kadınları 'Nevin'in duyuramadığı ses' olarak sosyal medyadan desteğe çağırdı.



"Tahliyesini istiyoruz"



Mahkum ve Mahkum Yakınlarını Koruma ve Yaşatma Derneği, Yıldırım'ın tahliye edilmesi için imza kampanyası başlattı. Dernek Başkanı Semiha Övey, imza kampanyası başlatmalarındaki amacın Nevin Yıldırım'ın tahliyesinin talebi olduğunu belirterek, "Zaten sosyal medyadan da çağrıda bulunuldu. Buna kayıtsız kalmak istemedik. Nevin hanım ve onun durumunda olan tüm kadınların arkasına olduğumuzu göstermek istedik. İmza kampanyası başlattık. Nevin Yıldırım'ın tahliyesini istiyoruz" dedi.



"Nefsi müdafaa hakkını kullandı"



Toplanan imzaları Cumhurbaşkanlığına ve Yalvaç Ağır Ceza Hakimliği'ne göndereceklerini kaydeden Övey, "Nevin Hanım şanslıydı ve şu an hayatta. Ama Nevin Hanım gibi tecavüze uğrayıp hayatta kalmayan bir sürü insan var. Biz hayatta kalanların sesi olmak istiyoruz" diye konuştu.



Nevin Yıldırım'ın topluma kazandırılması gerektiğini aktaran Övey, "Bu kampanya süreci böyle başladı. Önce üyelerimiz imzaladı sonra vatandaşlar da imzaladı. Psikolojik olarak çok zor bir süreçti. Başında iki çocuk var. Bir çok kişi başının neden ayırdığı için tepki gösteriyor. Ancak bu tepkiyi tüm kadınlar adına gösterilmiş bir tepki olarak değerlendiriyorum. Aynı durumda t başka kadınlar da olabilirdi. Kesinlikle nefsi müdafaa hakkını kullandı" diye konuştu.



Olayın Geçmişi



Isparta Yalvaç ilçesi Koruyaka köyünde yaşayana 2 çocuk annesi Nevin Yıldırım, 29 Ağustos 2012 tarihinde kendisine silah zoruyla tecavüz ettiğini ileri sürdüğü Nurettin Gider'i öldürmüş, başını bir çuvala koyarak köy meydanına atmıştı. Mart 2015'te müebbet hapis cezasına çarptrılan Yıldırım'ın temyiz duruşması 14 Eylül günü Yargıtay'da görülecek. - ISPARTA