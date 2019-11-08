Kendisine sarkıntılık ettiğini ileri sürdüğü yaşlı adamı öldüren sanığa 12 yıl hapis cezası

08.11.2019 10:55 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:56

KONYA'da içki masasında Hasan Şengönül'ü (64) kendilerine sarkıntılık ettiği iddiasıyla dövüp, 15 yerinden bıçaklayarak öldüren Mustafa Tosun (22), 'kasten adam öldürme' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bayram Kocabaş (24) ise beraat etti.

Olay, 22 Şubat 2017 tarihinde Selçuklu ilçesi Hoca Cihan Tekke Caddesi'ndeki yaşandı. İddiaya göre, boş bir evde birlikte alkol alan Mustafa Tosun, Bayram Kocabaş ve Hasan Şengönül arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tosun ve Kocabaş, Şengönül'ü dövdü. Şengönül, 42 DLJ 09 plakalı motosikletiyle kaçmaya başladı. Peşinden giden 2 arkadaş, Şengönül'ü cadde üzerinde yakalayıp, 15 yerinden bıçakladı. Ellerindeki bıçakla çevre sakinlerini kendilerine yaklaştırmayan şüpheliler, uzun süre ağır yaralı Şengönül'ün başında bekledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisi görünce kaçan şüphelilerden Mustafa Tosun, elindeki bıçakla yakalandı. Bayram Kocabaş da evinde gözaltına alındı. Suçlarını itiraf eden şüphelilerden Mustafa Tosun 3,50 promil, Bayram Kocabaş da 0,81 promil alkollü çıktı.

Kaynak: DHA