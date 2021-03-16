Kendisine saldıran köpeği baltayla yaraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kendisine saldıran köpeği baltayla yaraladı

16.03.2021 12:50 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:58
Kendisine saldıran köpeği baltayla yaraladı

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde Uğur Ö., kendisine saldıran Kangal cinsi köpeği baltayla yaraladı.

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde Uğur Ö., kendisine saldıran Kangal cinsi köpeği baltayla yaraladı. Uğur Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Olay, dün Vezirköprü ilçesi Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Kangal cinsi köpek iddialara göre yolda yürüyen Uğur Ö.'ye saldırdı. Elinde balta bulunan Uğur Ö. de kendini korumak için köpeğin baş ve yüz kısmına baltayla vurup yaraladı. Köpeği yaralı halde görenler, fotoğraf ve görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Uğur Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı. 


Kendisine saldıran köpeği baltayla yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Çakır Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Caner Erkin Ünal Karaman Halis Özkahya Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kendisine saldıran köpeği baltayla yaraladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 12:58:45. #1.14#
title