Kendisine mama veren polislerin aracını görünce peşlerine düşüyor - Haberler
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Kendisine mama veren polislerin aracını görünce peşlerine düşüyor

Kendisine mama veren polislerin aracını görünce peşlerine düşüyor

SAKARYA'da kendisine mama veren polislerin aracını gören sokak köpeği, peşlerini düşüyor.

SAKARYA'da kendisine mama veren polislerin aracını gören sokak köpeği, peşlerini düşüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekibi, devriye sırasında 'Sarı' adını verdikleri sokak köpeğini beslemeyi ihmal etmiyor. Köpek ise caddede ne zaman polis aracını görse peşine düşüyor. Sarı'yı fark eden polisler, araçlarını durdurup onu mama ile besliyor.Sarı'nın aracın peşinden koşması, polislerin de köpeği beslemesi kameraya yansıdı.


Kendisine mama veren polislerin aracını görünce peşlerine düşüyor

Kendisine mama veren polislerin aracını görünce peşlerine düşüyor

Kendisine mama veren polislerin aracını görünce peşlerine düşüyor

Kendisine mama veren polislerin aracını görünce peşlerine düşüyor

Kendisine mama veren polislerin aracını görünce peşlerine düşüyor

Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Haber

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