Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
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Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki

Kızı ve torunlarıyla Bodrum'da tatil yapan Perihan Savaş, eski eşi İbrahim Tatlıses'in kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk yaşamasına "Söyleyecek söz yok. Allah akıl fikir versin" dedi.

Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
01.07.2020 09:15 | Son Güncelleme: 01.07.2020 09:29

Usta sanatçı Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Melek Zübeyde, torunları Efe, Kemal Ali ve Zeynep Bal ile Bodrum'da tatil yapıyor. Önceki gün kızı ve torunlarıyla kahvaltı yaptıkları mekandan çıkarken görüntülenen Savaş, eski eşinin yeni ilişkisi hakkında da konuştu.

"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"

Kendisini görüntülemeye gelen basın mensuplarıyla sohbet eden Perihan Savan, 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşkının sorulması üzerine"Çok söyleyecek bir söz yok, Allah akıl fikir versin" dedi.

Öte yandan uzun bir aradan sonra görüntülenen Melek Zübeyde, fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olunca hızla uzaklaştı.

Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Aradığı aşkı İzmir'de bulan İbrahim Tatlıses, önceki gün Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına verdiği röportajda aşkını ilan etti. "Ben kadınsız yapamam" diyen Tatlıses, yeni aşkıyla kamera karşısına geçti.

Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
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