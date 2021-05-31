Kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Bodrum'da yakalandı
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Kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Bodrum'da yakalandı

Kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Bodrum'da yakalandı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük piyanist sevgilisi Iraz Yıldız'la tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Peki Iraz Yıldız kimdir? İşte hakkında merak edilenler...

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Tamer Karadağlı (54), piyanist sevgilisi Iraz Yıldız'la (24) tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

Çiftin, gün boyunca plajın kenarında oturup, denize girmemesi şaşırttı. İkili, tişörtlerini bile çıkarmazken, kendilerine eşlik eden oyuncu Turgut Tunçalp'le sohbet etti. Kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Bodrum'da yakalandı

IRAZ YILDIZ KİMDİR?

Tamer Karadağlı ile aşk yaşayan Iraz Yıldız 1997 yılında doğdu. Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı'nda Yuriy Sayutkin'in öğrencisi oldu.

Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genç Yetenekler Konseri'nde çaldı. 2010 yılında "Fazıl Say ve Arkadaşları" projesi kapsamında bir çok konser verdi.

2017 Eylül'de Maestro Howard Griffits ve Wien Radio Symphonieorchester eşliğinde Fazıl Say'ın China Rhapsody adli piyano ve orkestra eserin Viyana' Sony Classical ile kaydetmiştir. Eğitimine Brüksel Royal Konservatuvarı'nda (Koninklijk Conservatorıum of Brussels) Prof.Boyan Vodenitcharov ile, günümüzde Codarts Rotterdam'da Bart van de Roer ile devam etmektedir.

Kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Bodrum'da yakalandı
Kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Bodrum'da yakalandı
Kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Bodrum'da yakalandı

Kaynak: Snob Magazin

Oyuncu Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı
Oyuncu Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı
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