Oyuncu Kaan Taşener, 17 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi - Haberler

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Oyuncu Kaan Taşener, 17 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

Snob Magazin - Magazin
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Oyuncu Kaan Taşener, 17 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

Son olarak final yapan 'Kanunsuz Topraklar' dizisinde 'Yavuz' karakterini canlandıran Kaan Taşaner (42), kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Seray Dura ile görüntülendi. İşte detaylar...

İSTANBUL (Snob Magazin) - Metropol İstanbul'da Seray Dura ile alışveriş yapan Kaan Taşaner,genç sevgilisinin elini bir an olsun bırakmadı.
Basın mensuplarına "Kolay gelsin" demekle yetinen oyuncu, alışveriş sonrası sevgilisiyle birlikte romantik bir akşam yemeği yedi.

SERAY DURA KİMDİR?
1979 doğumlu olan Kaan Taşaner'in oyuncu sevgilisi Seray Dura 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Seray Dura'nın İstanbul'daki özel bir üniversitenin Sahne Sanatları bölümünden mezun olduğu öğrenildi. Dura'nın oyunculuğun yanı sıra modellikte yaptığı ortaya çıktı.
Taşaner, 2018 yılında kendisi gibi oyuncu olan Selin Şekerci ile 4 yıllık ilişkisini sonlandırmıştı.

Oyuncu Kaan Taşener, 17 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

Oyuncu Kaan Taşener, 17 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

Oyuncu Kaan Taşener, 17 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

Snob Magazin - Magazin

Kanunsuz Topraklar, Kaan Taşaner, alışveriş, İstanbul, Magazin, Haberler

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