Levent Yüksel ve 17 yaş küçük eşi Özlem Öztürk'ten sahilde aşk pozları - Haberler Magazin
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Levent Yüksel ve 17 yaş küçük eşi Özlem Öztürk'ten sahilde aşk pozları

Snob Magazin - Haberler | Magazin

57 yaşındaki şarkıcı Levent Yüksel, geçtiğimiz sene kendisinden 17 küçük sevgilisi Özlem Öztürk ile dünyaevine girdi. Şu sıralar İzmir'de tatilde olan çiftten aşk pozları geldi.

Aşk şarkılarının aranan adamı Levent Yüksel, kendi aradığı aşkı geçtiğimiz sene 40 yaşındaki Özlem Öztürk'te buldu. Gözlerden uzak bir yaşam tercih eden çiftin sahilde verdiği pozlar, sevdiklerinden tam not aldı.

İKİSİ DE FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Eşiyle bir süredir İzmir'de tatil yapan 57 yaşındaki şarkıcı, deniz kenarında birlikte çekilen bu fotoğrafı, "Yaz bitse ne olur... Güneş ısıtmazsa aşk ısıtır içimizi" notuyla yayınladı. Özlem Öztürk de aynı kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin fotoğrafları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

DOĞUM GÜNÜNÜ ROMANTİK SÖZLERLE KUTLAMIŞTI

Levent Yüksel, geçtiğimiz temmuz ayında eşinin doğum gününü, "Bana her gün yeniden doğduğumu hissettiren güzel karım; bugün senin doğum günün. Hayatımızın son gününe kadar her günü aşkla kutlamak dileğiyle..." sözleriyle kutlamıştı. Levent Yüksel ile bir konserde tanışan Özlem Öztürk, spor eğitmenliği yapıyor.

Kendisinden 17 yaş küçük eşiyle aşka geldi

Levent Yüksel ve 17 yaş küçük eşi Özlem Öztürk'ten sahilde aşk pozları

Levent Yüksel ve 17 yaş küçük eşi Özlem Öztürk'ten sahilde aşk pozları

Levent Yüksel ve 17 yaş küçük eşi Özlem Öztürk'ten sahilde aşk pozları
Snob Magazin - Magazin Haberleri
Levent Yüksel, kendisinden 17 yaş küçük eşiyle aşka geldi

Levent Yüksel, kendisinden 17 yaş küçük eşiyle aşka geldi

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/beğendim
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Yorumlar (1)
Zeynep Nursen:Para varsa çıtırlar geliyor yoksa gelmezler
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