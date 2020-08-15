Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı Kendisinden 10 yaş küçük DJ Emre Şenol ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, hakkındaki aşk dedikodularını soran muhabirlere sert çıkıştı.

Çocuklarının babası Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra 5 yıl boyunca yeni bir ilişki yaşamayan Çağla Şıkel'in kendisinden 10 yaş küçük olan DJ Emre Şenol ile birlikte olduğu iddia edildi. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen manken, aşk iddialarını soran muhabirlere tepki gösterdi.

"GEREKSİZ SORULAR SORUYORSUNUZ"

Nişantaşı'nda bir provaya giderken Uçankuş kameralarına yakalanan Çağla Şıkel, basın mensuplarını görünce panikledi. "Provam var geç kaldım" diyerek koşar adım uzaklaşan Şıkel, DJ Emre Şenol ile hakkında çıkan aşk iddiaları hakkında gerildi. Sorular karşısında oldukça gerilen ünlü manken, "Gereksiz sorular soruyorsunuz, bunun için mi bu kadar yol geldiniz" diyerek verdiği tepkiyle şaşırttı.