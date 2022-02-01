Kendisi için diktiği binici kıyafetleri beğenilince tasarımcı oldu

SAMSUN (AA) - Samsun'da yaşayan 34 yaşındaki Belarus asıllı Aleksandra Güdek, kendisi için diktikleri beğenilince önce arkadaşlarına, zamanla da başkalarına binici kıyafetleri dikerek markasını oluşturdu.

Atlarla küçük yaşlarda tanışan Aleksandra Güdek, sonraki yıllarda dresaj (at terbiyesi) eğitimi aldı. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra at sahibi olan Güdek, Belarus'ta tanıştığı Türk iş insanıyla evlenip 10 yıl önce Samsun'a yerleşti.

Güdek, atını da getirerek Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri'nde bakmaya başladı. Atına rahat binmek için istediği tarzda binicilik kıyafeti bulamayan Güdek, 2 yıl önce kendi kıyafetlerini tasarlamaya karar verdi.

Diktiği kıyafetler çevresinde ilgi çekince arkadaşlarına da binici kıyafetleri tasarlayan Güdek, zamanla kendi markasını yarattı..

Diktiği kıyafetleri sosyal medyadan paylaşan Güdek, başka illerden de sipariş alıyor.

Aleksandra Güdek, AA muhabirine, atlarla arasında çocukluktan başlayan bir dostluk bulunduğunu söyledi.

Bütün yaşantısının atlar üzerine kurulu olduğuna işaret eden Güdek, "Ülkemde psikoloji ve sosyoloji üzerine eğitim aldım ancak atların sevgisi bir başka. Türkiye'ye gelince mesleğimi yapamadım ama atlardan da kopmadım." dedi.

At binerken giymek istediği kıyafetler ve binicilik takımları pahalı olduğu gibi istediği tarzda da bulamadığını belirten Güdek, "Üniversitedeyken dikiş kursuna gitmiştim. Burada istediğim gibi kıyafet bulamayınca kendim diktim. Sonra beğenilince arkadaşlarıma diktim. Talep gelince evimin bir odasını atölyeye çevirdim. Önce ev tipi makinem vardı, para kazanınca sanayi tipi makine aldım. Daha kaliteli diktim böylece." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de binicilik sporuyla az sayıda insanın ilgilenmesi nedeniyle sektörde istenilen kıyafetlerin bulunmasında sıkıntı yaşandığını vurgulayan Güdek, kendisinin diktiği kıyafetlerin ise kişiye özgü tasarımlar olduğu için ilgi gördüğünü anlattı.

Güdek, yaptığı ürünleri Türkiye'nin her yerine gönderdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kadın binicilerin istediği tarzda pantolon, tayt, gömlek, tişört, kışlık yazlık her türlü özel kıyafet dikiyorum. Binicilik kıyafetinin rahatsız etmeyecek şekilde esnek ve dayanaklı kumaştan yapılması gerekiyor. Özellikle tesettür binicilik kıyafeti görmedim. Onlar için de rahat binicilik kıyafetleri diktim. Kendi kalıp, tasarım, desen ve markamı tescil ettirdim."