Kendini Vampir Sanan Kadın, Erkek Arkadaşını Göğsünden Bıçakladı

22 yaşındaki Rus kadın Ekaterina Triskaya, bir filmden izlediği kurt adam karakterinde çok etkilendi ve kendini vampir olarak görmeye başladı. Yeni tanıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı.

ERKEK ARKADAŞINI GECE YARISI UYANDIRDI

İsmi açıklanmayan erkek arkadaşı ile sosyal medya üzerinde tanışan Ekaterina, erkek arkadaşı ile beraber yattığı ilk gece erkek arkadaşını uyandırıp Kanadalı oyuncu Nina Dobrev'in oynadığı, kurt adamları vahşice yiyen Elena Gilbert karakterini çok sevdiğini söyledi. Erkek arkadaşı, bu tür doğa ötesi güçlere inanmadığını söyleyip evine gitmesini söyledi.

İKİNCİ SALDIRIDA GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Ekaterina, mutfaktan aldığı bıçak ile banyodan çıkan erkek arkadaşına saldırdı ama erkek arkadaşı bıçağı elinden aldı. Kadın başka bir bıçakla erkek arkadaşına saldırıp göğsünden bıçakladı.

EVDEN KOŞARAK KAÇTI

Aldığı bıçak darbesinden sonra koşarak evden çıkan erkek arkadaşı komşularının kapısını çalıp yardım istedi. Komşuların çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırılan erkek arkadaşının aşırı kan kaybettiği ama durumunun iyiye gittiği belirtildi.