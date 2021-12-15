Kendini tuvalete kilitleyen şahıs, belediyeden 3 dizüstü bilgisayar çaldı - Haberler
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Kendini tuvalete kilitleyen şahıs, belediyeden 3 dizüstü bilgisayar çaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te belediye binasında kendini tuvalete kilitleyerek çalışanların gitmesini bekleyen maskeli hırsız, 3 dizüstü bilgisayarı çalarak kayıplara karıştı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te belediye binasında kendini tuvalete kilitleyerek çalışanların gitmesini bekleyen maskeli hırsız, 3 dizüstü bilgisayarı çalarak kayıplara karıştı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik Belediyesi ek binasında dün saat 16.30'da bir şahıs kendisini tuvalete kilitledi. Ardından herkesin gittiğinden emin olan şahıs, maskesinin takarak tuvaletten çıktı. Hemen İmar Müdürlüğü katına yönelen şahıs buradaki 3 dizüstü bilgisayarı sırt çantasına koyarak, giriş kapısından çıkıp kayıplara karıştı. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olayın güvenlik kamerası görüntülerini alarak, kaçan hırsızı yakalamak için seferber oldu. - BİLECİK

Kendini tuvalete kilitleyen şahıs, belediyeden 3 dizüstü bilgisayar çaldı

Kendini tuvalete kilitleyen şahıs, belediyeden 3 dizüstü bilgisayar çaldı

Kendini tuvalete kilitleyen şahıs, belediyeden 3 dizüstü bilgisayar çaldı

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