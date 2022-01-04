Kendini tanımak isteyenler için bir hayat hikayesi: Yanlış Hayat Doğru Yaşanmaz Kendini arayanlara yeni bir yol haritası:

Pandemiyle birlikte evde geçirilen zamanın artması bireyleri öz farkındalık kazanmaya yönlendiriyor. Kendini tanıma sürecine ve koşulsuz mutluluk arayışına giren pek çok insan ise çözümü kişisel gelişim kitaplarında buluyor. Edebiyat dünyasının tanınan isimlerinden Ethem Emin Nemutlu, kitabıyla kişisel gelişim bilincinin oluşturulmasına destek veriyor. "Yanlış Hayat Doğru Yaşanmaz" adlı kitabıyla okuyucuları için farklı yaşamlara kapı açan Yazar Ethem Emin Nemutlu, bir açıklama yaparak şunları söyledi: "Gerçek bir hayat hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığım kitabımla hem okurlarımın yaşamın farklı yönlerini tanımalarına aracılık ediyorum, hem de kendini arayan herkese kalemimle eşlik ediyorum."

"Eserimde hem öğretici hem de duygusal bir ağ kurguladım"

Son kitabının duygusal içerikli bir akışta olmasına rağmen öğretici ve kişisel gelişim yönleriyle de ön plana çıktığını belirten Ethem Emin Nemutlu, "Eserimi ölmeden önce ölmek fikrini benimseyen, intiharlar kuşanan ve otuz senedir cezaevinde olan Hasret Kurtuluş'un gerçek hayat hikayesinden uyarladım. Uyuşturucu bağımlısı Hasret Kurtuluş, kocasını öldürmekten hüküm giymiş ve hayattan çoktan vazgeçmiş durumda. İntihar girişiminin ardından psikoloğun yolunu tutuyor. İlk kez hapishanede yatan bir danışanı olan Psikolog Efe Taşçı, dinledikten sonra Hasret'e yardım etmeye karar veriyor. Bu noktadan sonra hüzün ve umudun iç içe geçtiği bir hikaye başlıyor."

Eserleri 1 milyonun üzerinde satışa ulaştı

Yanlış Hayat Doğru Yaşanmaz'ın hem hikayesi hem de öğreticiliği ile ilgi çekici bir içeriğe imza attığını aktaran Ethem Emin Nemutlu, "Kitapla hayatın içinden kişilere ve duygulara yönelerek okuyucuların iç sesini yazıya döküyorum. Daha önce kaleme aldığım Nasip Niyete Vurgundur, Dua Kader Değiştirir, Hangimiz Sevmedik, Gerçek Mucize Kendine İnanmaktır adlı eserlerimi de dahil ettiğimde, bugüne kadar 1 milyonun üzerinde satış rakamına ulaşmayı başardım. Bu kadar geniş bir okuyucu kitlesine hitap etmek bana gurur veriyor" ifadelerini kullandı.

Ezgi Kaya Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet