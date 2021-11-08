KENDİNİ ECZACI VE PSİKİYATRİST OLARAK TANITIP DOLANDIRICILIK YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde kendisini psikiyatrist ve eczacı olarak tanıtıp internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Mahmut Can Karaahmetli (40), tutuklandı.

Ayvalık ilçesi Cunda Adası'na yerleşerek kendini eczacı ve psikiyatrist olarak tanıtan Mahmut Can Karaahmetli, internet üzerinden Samsun'da yaşayan K.N.U. adlı kadınla tanıştı. K.N.U.?ya kendisini işe alacağını belirtip adına banka hesabı açtı. Karaahmetli, internet üzerinden kandırdığı kişilere, tedavi masraflarını bu hesaba yatırmalarını istedi.

Karaahmetli, son olarak İstanbul'dan kendisine internet aracılığıyla ulaşan H.Y.K.'nin 150 bin TL'sini dolandırdı. H.Y.K.'nin ihbarı üzerine Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmayla, İzmir, Antalya, Sakarya ve İstanbul'da 8 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığını tespit edelin Karaahmetli, yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karaahmetli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet