Kendine Müzisyen - YENGEN ft. Ali Biçim & Mesut Can Tomay şarkı sözleri

Youtube ve Twitch dünyasının sevilen isimlerinden olan Kendine Müzisyen olarak bilinen Kemal Can Parlak, Ali Biçim ve Mesut Can Tomay ile yaptığı düeti paylaştı. Kendine Müzisyen - YENGEN ft. Ali Biçim & Mesut Can Tomay - sözleri | Kemal Can Parlak Yengen şarkı sözleri neler? Kendine Müzisyen kimdir?

İnternet dünyasının sevilen isimlerini bir araya getiren Yengen şarkısı paylaşıldı. Peki, Kendine Müzisyen Yengen şarkı sözleri neler?

KENDİNE MÜZİSYEN YENGEN ŞARKI SÖZLERİ FT. ALİ BİÇİM & MESUT CAN TOMAY

-Kemal arama artık beni

+Ne alaka ya?

Ben ne yaptım ki sana

Amacım kötü değildi

Beni yanlış anladın

Üzerime çok geldin

Ooo yarım bana

Bugün bana yarın sana

Her yerden silmişsin

Birde burdan engelle

Çokta umrumda sanma

Karnım doyar yengenle

Kayboldu sanki resmin

Konuşmayı da kestin

Story atmışsın ama biraz geç sildin

Her yerden silmişsin

Birde burdan engelle

Çokta umrumda sanma

Karnım doyar yengenle

KEMAL CAN PARLAK YENGEN KAMERA ARKASI

Düzenleme : Denizkan Boz

Elektro Gitar : Yusuf Karaoğlu (gustavgotblues)

Yönetmen : Soner Satılmış, Kadir Alagöz

Özel Teşekkür : Eda Biçim

KENDİNE MÜZİSYEN KİMDİR?

"Kendine Müzisyen" kullanıcı adı ile tanınan Kemal Can Parlak, 15 Mayıs 1995 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir. İstanbul'da yaşamaktadır.

Son yıllarda Twitch Türkiye'nin yükselen yayıncılarından olan Kendine Müzisyen, üniversitede Ses Mühendisliği okumuştur. Parlak, üniversite yıllarından önce bir müzik grubu ile şarkılar söylemiştir. Kendine Müzisyen, ilerleyen yıllarda YouTube üzerinden yaptığı cover'ları yayınlamıştır. Daha sonra Twitch platformuna adım atıp canlı yayınları yapmaya başlamış ve Türkiye'nin en ünlü yayıncılarından olan Jahrein'in desteği ile yayınseverlerin ilgisini kazanmayı başarmıştır. Fakat, Twitch platformundaki en büyük çıkışını "BlindID" uygulamasını kullanarak yapmıştır. BlindID uygulaması ile çok eğlenceli sohbetler yapmış ve izleyici kitlesini genişletmeyi başarmıştır.

Ayrıca Kendine Müzisyen, bazen yaptığı yayınlarda babası Mehmet Parlak'a yer vermiştir. Böylece yaptığı yayınlara daha fazla renk katmayı başarmıştır. Hatta Twitch kitlesi, Mehmet Parlak'a "Kendine Baba" lakabını takmıştır.

Kendine Müzisyen, Twitch üzerinden yayın yapan JtgTV'de sadece yayıncılardan oluşan bir yarışmaya katılmıştır ve bu yarışmada kendisine "Rakun" lakabı takılmıştır. Çok başarılı yayıncılardan oluşan yarışmanın galibi ise wtcN (Ferit Karakaya) olmuştur.

Wtcn ve Utheneras ile birlikte Twitch Türkiye'de yeni bir projeye imza atmıştır. Bu proje ile birlikte Twitch Türkiye'de ilk defa profesyonel prodüksiyon ile dış çekim yayınlarına başlamışlardır. Bu dış çekim yayınlarını "BossLayf" adlı Twitch kanallarında yapmaktadır. Kendisini Twitch'de kısa sürede çok fazla büyüyen ve tanınan kişi olmuştur. Kemal Can Parlak yayınlarında insanları gerçek manada eğlendirmeyi başarabilen yayıncılar arasındadır.

Kemal Can Parlak, Özge Ürün ile aşk yaşamaktadır.

Kemal Can Parlak, Sar Başa filminde rol almıştır.