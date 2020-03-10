"Kendi Yolumda" filminin teaser afişi yayınlandı...
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Gökçe Bahadır, Gökhan Özoğuz, Güncel

"Kendi Yolumda" filminin teaser afişi yayınlandı...

Ömer Faruk Sorak'ın yönetmenliğini üstlendiği başrolünde Gökhan Özoğuz'un yer aldığı 'Kendi Yolumda' filminin teaser afişi, filmin sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

10.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:47

Teaser afişte, Gökhan Özoğuz'un yanında, filmde Serkan karakterini canlandıran Çağatay Aras yer alıyor.

Ekim ayında vizyona girecek filmde Gökhan Özoğuz'a;Gökçe Bahadır, Tamer Levent, Okan Çabalar, Erkan Can, Ferit Aktuğ, Çağatay Aras, Suzan Aksoy, Tuncer Salman, Özkan Ayalp ve Hakan Özoğuz'un da yer aldığı zengin bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

Değişik hikayesi ile dikkat çeken filmde; Gökhan Özoğuz, Adana'da gittiği tamircide, bir tamirci çırağı olan Ömer Ali ile karşılaşır. Ömer Ali'nin kendisine dinlettiği şarkıyı beğenir ve işin peşini bırakmamasını söyler. Baskıcı babasının yanında çalışmakta olan genç tamirci, Gökhan'a; "Sen de benimki gibi bir aileye, benim doğduğum gibi bir tamirhaneye doğsaydın, Athena Gökhan olabilir miydin?" sorusunu yöneltir. Gökhan bu sorudan etkilenir ve arabanın tamirini beklerken uykuya dalar. Komedram türündeki filmin devamını, Gökhan'ın kendini Adana'nın zorlu mahallelerinde büyüyen bir tamirci çırağı olarak gördüğü; eğlenceli, romantik, müzik ve aksiyonla dolu rüyasından izleriz… Kendi yolunda gitmenin önemini sorgulatan, çarpıcı bir rüya…

Kaynak: Bültenler

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