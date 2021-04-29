Kendi yaptıkları sal ile denizde mahsur kaldılar
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Kendi yaptıkları sal ile denizde mahsur kaldılar

Kendi yaptıkları sal ile denizde mahsur kaldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde inşaatta çalışan iki kafadar kendi yaptıkları ahşap sal ile denize açıldıktan sonra mahsur kaldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde inşaatta çalışan iki kafadar kendi yaptıkları ahşap sal ile denize açıldıktan sonra mahsur kaldı. Akıntıya kapılan iki kafadarı Sahil Güvenlik kurtardı.

Edinilen bilgiye göre; Ordu'dan Ayvalık'a gelerek inşaatlarda kalıpçı ustası olarak çalışan Hüseyin Çelebi ile Mustafa Hızlı isimli iki kafadar, inşaattan arta kalan malzemelerle tekneye benzer basit bir sal yaptı. Yaptıkları sala binip, ellerinde inşaat kalaslarını da kürek olarak kullanıp denize açılan iki kafadar, denizin akıntısına kapıldı. Sürüklenmeye başlayan Çelebi ile Hızlı paniğe kapılınca, aynı inşaatta çalışan diğer arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen Sahil Güvenlik botu, kıyıdan epey uzaklaşan Hüseyin Çelebi ile Mustafa Hızlı'nın bindiği salı kıyıya çekerek iki kafadarı kurtardı.

(Suat Salgın/İHA)

Kendi yaptıkları sal ile denizde mahsur kaldılar
Kendi yaptıkları sal ile denizde mahsur kaldılar
Kendi yaptıkları sal ile denizde mahsur kaldılar
Kendi yaptıkları sal ile denizde mahsur kaldılar
Kendi yaptıkları sal ile denizde mahsur kaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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