Kendi traktörünü yaptı, hedefinde kepçe var

Tokat'ın Niksar ilçesinde kendi traktörünü yapan çiftçi kepçe yapmayı hayal ediyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde kendi traktörünü yapan çiftçi kepçe yapmayı hayal ediyor.

Niksar ilçesi Akpınar Mahallesinde ikamet eden 4 çocuk babası Sabri Budak (57), yeteneği ile dikkat çekiyor. Endüstri meslek lisesi metal bölümü mezunu olan Budak, çocukluk yıllarında hayal ettiği traktörü kendi yapmaya karar verdi. Evinin odunluğuna atölye kuran Budak, sanayiden topladığı hurda malzemelerden traktörün iskeletini oluşturdu. Su motoru, şanzıman, diferansiyel ile elektronik parçaları ikinci el olarak alan çiftçi, boş kaldığı günlerde atölyesinde çalıştı. Yaklaşık 1 yılda hurda malzemelerin montajını yaparak traktörünü çalışır hale getirdi. Traktörünü tarla işlerinin yanı sıra ulaşımda kullanan Budak'ın hayali kendi kepçesini yapabilmek.

Çocukluk yıllarında traktör yapmayı hayal ettiğini belirten Budak, "Çocukluktan beri merakımız vardı. Sanayiden hurda malzemeleri toparladım. Şanzıman, diferansiyel gibi mekanik kısımlarını aldım. Sanayiye gitmeden evde kendime bir atölye kurdum. Bir kaynak çantası taşlaması, matkap gibi aletlerle toparladım. Bu hale getirdim. Şimdi arazimi sürmek için kullanıyorum. Çarşıya da gidip gelebiliyorum. Yakıt olarak da çok ideal" dedi.

Kepçe yapmayı hayal ettiğini belirten Budak, "Arazide kepçeye çok ihtiyaç oluyor. O nedenle kepçe yapma projem var. Şuada imkanlarım yetersiz olduğu için henüz başlayamadım. Ama ilerde yapmayı düşünüyorum. Bu traktörü kısıtlı imkanlarla yaptım. Ekonomimde çok fazla yoktu. Zor koşullarda kendi yiyeceğimden tasarruf ederek bu şekille getirebildim. İmkan verdikten sonra çok daha güzel şeyle yapılabilir" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı