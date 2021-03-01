Kendi şovunu yapıyor

Uzun bir süredir kızları ile birlikte Almanya'da yaşayan Rafet El Roman dijital platform şov programına başladı. El Roman Show ile Almanya'da yaşayan ve başarı sağlamış farklı sektörden konuklara yer veriyor. Şarkıları ile renklendirdiği şovun da magazin haberleri ve mini yarışmalara da yer veriyor.

Kaynak: Hürriyet