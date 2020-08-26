Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu
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Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu

Başta Türkiye olmak üzere 130 ülkeyi riskli bölge ilan eden ve test yaptırmadan dönenleri Almanya'ya almayan Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ankara'dan test yaptırmadan dönünce ortalık karıştı. Çok sayıda Alman ve Türk, "Kendi koyduğun kurala uy. Bizi riske atıyorsun" diyerek Bakan Maas'ı topa tuttu.

26.08.2020 17:09 | Son Güncelleme: 26.08.2020 17:19

Doğu Akdeniz konusunda dün önce Yunanistan'a giderek görüşmelerde bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, tansiyonu düşürmek için daha sonra da Ankara'ya giderek mevkidaşı Çavuşoğlu ile bir araya gelmişti. Dün Ankara'dan Almanya'ya dönen Maas'ın Türkiye'den dönmeden önce koronavirüs testi yaptırmadığının ortaya çıkmasının ardından halk Bakan Maas'ı topa tuttu.

Dün Ankara'dan Almanya'ya dönen Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkeye dönmesinin ardından hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Başta Türkiye olmak üzere 130 ülkeyi riskli bölge ilan eden ve test yaptırmadan dönenleri Almanya'ya almayan Dışişleri Bakanı Heiko Maas, kendi koyduğu kurala uymayınca birçok Alman ve Türk, Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesine şikayet mesajı yazdı. Sosyal medyada da çok sayıda kullanıcı Maas'ı sorumluluk almaya davet ederek çok sert bir dille eleştirdi.

"KENDİ KOYDUĞUN KURALA UY, BİZİ RİSKE ATMA"

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre bazı Twitter kullanıcıları, "Kendi koyduğun kurala uy Maas. Test yaptırmadan ve negatif sonuç almadan geldin. Bizi riske atıyorsun. Test yaptırmadıysan, 14 gün karantinada kalacaksın" çağrısında bulundular.

İşte o önerilerden ve tartışmalardan bazıları:

KARANTİNAYA GİRMELİ

Jürgen: "Maas 14 gün karantinada kalmalı. Yoksa kurallar, risk bölgesine giden politikacılara geçerli değil mi? Siz de kendi koyduğunuz seyahat uyarısına uyamıyor musunuz?"

Thomas Dolch: "Bay Maas bu koronavirüs döneminde her yere gidiyor. Bizlere de bulaştırabilir. Çünkü virüsü Almanya'ya taşıyabilir"

Andy Hofer: "Şimdi bay Maas ya test yaptırmalı ya da karantinaya girmeli"

Ali Osman Yayla: "Sayın Maas, Almanya'ya gelmeden test yaptırmalıydı. Yaptırmadıysa karantinaya girmeli"

Erol Yıldız: "Belki de Maas virüsü Almanya'dan götürdü. Artık virüs her yerde"

Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu
Haber Yorumları (2)
DÜRBÜNLÜ: erken seçim demek ülkemizin kurtuluşu demektir bu böyle biline.
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