Kendi enerjisini üreten akıllı park törenle açıldı

İnegöl Belediyesi'nin Akhisar Mahallesinde hayata geçirdiği Naim Süleymanoğlu Semt Sahası, düzenlenen coşkulu törenle hizmete girdi.

Güneş enerji panelleriyle donatılan ve kendi enerjisini üretme özelliğine sahip olan park, Bursa bölgesinde bir ilk olma özelliğini taşıyor.

İnegöl Belediyesi, Akhisar Mahallesi Uğurcan Sokak üzerinde bulunan ve 3855 m2'lik toplam alana sahip boş arsada, örnek bir projeyi hayata geçirdi. İçerisinde otopark alanı, çocuk oyun alanı, fitness alanı ve koruluk alan bulunan projede, aynı zamanda Bursa bölgesinde bir ilk uygulandı. Balkan Türkü vatandaşların ağırlıklı olarak yaşadığı bölgede hayat bulan projeye Naim Süleymanoğlu Parkı ismi verilirken, park 15 adet 400 W güneş paneliyle donatılarak kendi enerjisini üretir hale getirildi. Bu paneller sayesinde parkımız kendi elektriğini üretmekle beraber karbon salınımı azaldı ve elektrik tüketiminde tasarruf sağlandı. Kurulan sistemin 25 yıl boyunca yüzde 80'in üzerinde verimlilikle çalışması planlanıyor.

Naim Süleymanoğlu Semt Sahası, Perşembe günü 17.00'da düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine; Devlet Eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı. Semt sahası açılışında konuşan Akhisar Mahalle Muhtarı Oktay Garip, "Mahallemize böyle güzel bir hizmeti kazandırdığı için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bu parka milli haltercimiz rahmetli Naim Süleymanoğlu'nun adının verilmesi de bizleri çok mutlu etti. Naim Süleymanoğlu biz Bulgaristan Türkleri için çok önemli bir değer ve sembol. Oradaki asimileyi Dünyaya duyuran, bizlerin ana vatanımızda yaşamamıza sebep olan kişidir" dedi.

İNEGÖL'ÜN MEDARI İFTİHARI OLACAK

Belediye Başkanı Alper Taban ise pek çok özelliğinden dolayı kıymetli bir parkı hizmete açtıklarını söyledi. Akhisar bölgesinin şehrin yeni gelişim bölgesi olduğuna dikkat çeken Başkan Taban, "Yeni İnegöl diye isimlendirdiğimiz bölge içerisinde kalan bir alan burası. Gelecekte İnegöl'ün medarı iftiharı olacak bir alandan bahsediyoruz. Şuanda olduğumuz bölge gelecekte çok daha güzel hizmet alanlarıyla, giderilmiş eksikleriyle çok daha yaşanabilir bir bölge olacak. Bunları şunun için söylüyorum; mevcut İnegöl noktasında merkezde neredeyse 200 bin nüfusun yaşadığı bir alanın içerisinde sıkışmış durumdayız. Şehrimizi açmamız gerekiyor ve şehrimizi büyüteceğimiz, genişleteceğimiz ama bundan sonrası için daha estetik, mimari anlamında güzellikleri yakalayabileceğimiz eserleri bu alanda hayata geçireceğiz. Burası aynı zamanda Balkan Göçmenlerimizin yaşadığı bir bölge. Biz bu alan içerisinde yaşayan tüm vatandaşlarımızdan aldığımız geri bildirimler neticesinde gerek altyapı, gerek kaldırım, tretuvar, yol, yeşil alan, çocuk parkı, ulaşım gibi tüm ihtiyaçların farkındayız. Bunlarla ilgili önümüzde kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarımızı da hazırladık" dedi.

KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEK

Park hakkında teknik bilgiler de veren Başkan Taban, "Parkımıza milli sporcumuz, kırdığı rekorlarla ve aldığı şampiyonluklarla Türkiye'ye namzet olmuş, gençlere örnek olmuş Naim Süleymanoğlu ismini verdik. Ben bu karara destek veren tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Tüm meclis üyelerimiz oy birliği ile bu karar destek verdi. Burada bir ilki de gerçekleştirdik. Kendi enerjisini sağlayacak olan yapıda bir tesis kurduk burada. Ben bu konuyu da çok önemsiyorum çünkü artık yenilenebilir enerji kaynaklarını artık ülkemiz son dönemde hızlı şekilde hayata geçirmeye başladı. Bunlardan bir tanesi de güneş enerjisi. Parkımızın içerisini 15 adet güneş paneliyle donattık. Burada ne elde etmiş olacağız; kendi elektriğini kendi üretmiş olacak, karbon salınımı noktasında buna destek sağlamış olacak, elektrik tüketiminde tasarruf sağlanmış olacak. Bu özellikleriyle örnek parklardan biri olacak burası. 25 yıl boyunca yüzde 80 verimlilikle çalışabilecek bir özelliğe sahip park oluşturduk. Tabi onun yanı sıra kamera sistemidir veya burada çocuklarımızın kullanabileceği sahalarımız, fitness alanlarımız, gençlerimizin kullanacağı spor alanları, çocuk parkı, yetişkinlerin çocuklarıyla oturabileceği güzel bir mekan haline dönüştürmüş olduk. Fikir veren, destek veren, katkı veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonrası için de en güzel şekilde kullanmak nasip olsun. Koruyup kollamakla ilgili de hepimizin burada sorumlu olduğunu hatırlatmak isterim. Projelerde yapmanın kolay, korumanın daha zor olduğunu görüyoruz. Biz bu sorunları da vatandaşımızın destekleriyle el birliği ile aşmış olacağız. Parkımızın mahallemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu.

NAİM SÜLEYMANOĞLU TARİHİ BİR FİGÜRDÜR

Devlet Eski Bakanı Hakan Çavuşoğlu da açılışta kalabalık davetlilere hitaben bir konuşma yaptı. Bugün çok güzel bir tesisin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çavuşoğlu, "Hayırlı olmasını diliyorum hem çocuklarımıza hem anne babalarına. Belediye Başkanımıza kazandırdığı bu eser için teşekkür ediyorum. Burada bir de isim var ki, Naim Süleymanoğlu. Bütün dünya tarafından sporcu kimliği ile tanınmış efsane bir isimdir. Döneminde pek çok önemli dergiye kapak olmuş, yaşayan bir efsane olarak nitelendirilirken mustarip olduğu rahatsızlık neticesinde hayatını genç yaşta kaybetmiş, ülkemizin medarı iftiharı, çok değerli bir insan… Her ne kadar bir sporcu figürü olarak karşımızda dursa da aslında tarihi bir figürdür. Siyasi bir figürdür aynı zamanda. Soydaşlarımızın isim ve soyisimlerinin değiştirildiği, inançlarının ayaklar altına alındığı, ailelerin asimile edilmek suretiyle kimlik ve milliyetlerinden azade edilmek istendiği süreçte adeta bir sembol olarak Avustralya'daki müsabakalar sırasında son derece maceralı bir yolculukla Türk Büyükelçiliğine sığınan, oradan da dönemin Başbakanı Turgut Özal tarafından çiçeklerle karşılanan siyasi bir figürdür. Dolayısıyla onun isminin burada yaşatılması hem mahalle halkına verilen değerin göstergesi hem de onun anısına duyulan saygının sembolüdür" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile parkın açılışı gerçekleştirildi. Ardından protokol üyeleri sahada mahalledeki çocuklarla birlikte penaltı atışları yaptı. Açılış töreni ikramlarla son buldu.

Kaynak: Bültenler