Kendi cebinden mahallesinin bütün giriş ve çıkışlarına güvenlik kamerası yerleştirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kendi cebinden mahallesinin bütün giriş ve çıkışlarına güvenlik kamerası yerleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kendi cebinden mahallesinin bütün giriş ve çıkışlarına güvenlik kamerası yerleştirdi

Günyüzü ilçesinin Gümüşkonak Mahalle Muhtarı İlhami Döner, mahallenin bütün tüm giriş ve çıkışlarına kendi cebinden güvenlik kamerası yerleştirdi.

GÜNYÜZÜ, ESKİŞEHİR (İHA) - Günyüzü ilçesinin Gümüşkonak Mahalle Muhtarı İlhami Döner, mahallenin bütün tüm giriş ve çıkışlarına kendi cebinden güvenlik kamerası yerleştirdi.

Muhtar yaklaşık 20 bin TL para ödeyerek mahallenin bütün giriş yolları ve mahalle merkezine toplamda 7 adet kamera taktırdı. Döner yaptığı açıklamada "Kış sezonunda mahallemizde bulunan vatandaşların çoğu şehir merkezine taşınıyor. Bu esnada evlerin boş olduğunu gören kötü niyetli kişiler, vatandaşlarımızın mallarına zarar veriyorlar. Biz de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için, mahallemizin huzuru için, böyle bir uygulama yaptık. Görüntü kayıtlarını sürekli emniyet güçlerimizle koordineli şekilde muhafaza ediyoruz. Yapılan işlemin sadece Gümüşkonak değil çevremizdeki diğer mahallelere de faydası var. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği bizim için ön planda" dedi. - ESKİŞEHİR

Kendi cebinden mahallesinin bütün giriş ve çıkışlarına güvenlik kamerası yerleştirdi

Kendi cebinden mahallesinin bütün giriş ve çıkışlarına güvenlik kamerası yerleştirdi

Kendi cebinden mahallesinin bütün giriş ve çıkışlarına güvenlik kamerası yerleştirdi

Kendi cebinden mahallesinin bütün giriş ve çıkışlarına güvenlik kamerası yerleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Türk Lirası, Gümüşkonak, Günyüzü, Muhtar, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title