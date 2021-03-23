Kenan Işık ne zaman komaya girdi? Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl?
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Kenan Işık ne zaman komaya girdi? Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl?

23.03.2021 08:48 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:02
Kenan Işık ne zaman komaya girdi? Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl?

Kenan Işık ne zaman komaya girdi? sorusu merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Kenan Işık'ın tedavisine devam edilirken sağlık durumu da gündeme gelen konular arasında yer alıyor. Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? Kenan Işık kimdir? Kenan Işık kaç yaşında?

Sağlık durumu sık sık merak edilen Kenan Işık hakkında Kenan Işık ne zaman komaya girdi? Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Kenan Işık kimdir? Kenan Işık kaç yaşında?

KENAN IŞIK'A NE OLMUŞTU?

Yıllardır tedavisine gözlerden uzak devam edilen Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, sunucunun sağlık durumu hakkında çok kritik bir gelişmenin olduğunu ve olumlu yönde değişimlerin başladığını söyledi.

"GÖZLERİYLE İLETİŞİM KURMAYA BAŞLADI"

Müjdeli haber 20 Kasım 2020'de aktarılmştı. Yüksel Altuğ köşesinde şunları söyledi: "Uzun süredir koma halinde tedavi gören usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık'tan müjdeli haber var. Benim de Ergun Uyar'ın sosyal medya paylaşımıyla haberim oldu. Müjdeyi, Işık'ın vefalı eşi Beril Hanım vermiş.

Demiş ki: 'Kenan Bey söylenenleri duyuyor. Gözleri ile konuşuyor. fakat tepki veremiyor henüz. Yoğun bir biçimde fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakileri takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde bazen tüm gün oturuyor. Vücudunu artık bütünüyle kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu.'"

KENAN IŞIK NE ZAMAN KOMAYA GİRDİ?

21 Mart 2014 günü bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Işık, ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

KENAN IŞIK KİMDİR?

Yusuf Kenan Işık, ( 1947, Yeşilyurt, Malatya) Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu, sunucu, eski gazeteci ve eski ana haber sunucusu.

Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memur çocuğu olan Kenan Işık orta okul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da okurken ise Meydan Sahnesi'ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatrosu sanatçısı olmuştur.

Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştır. Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazmıştır. 1974 yılında Köşe yazarlığı sırasıyla Resmî Gazete (1973-1995), Yeni Yüzyıl (1995-1998), tekrar Resmî Gazete (1998-2000), Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı "Dadı" adlı diziyle boy göstermiştir. 2005 yılında Kenan Işık Erdoğan Aktaş'la tanışıp 4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber'i sundu. 12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmayı bırakan Kenan Işık 20 Ağustos 2005 tarihinde Star Haber'i bıraktı ve tekrar oyuncu oldu.

21 Mart 2014 günü bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Işık, ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bu nedenle beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Olayın olduğu tarihten bu yana komada olan sanatçının tedavisi şu anda evinde devam etmektedir

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm

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