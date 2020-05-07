Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor

Kenan İmirzalıoğlu ile Mayıs 2016'da evlenen Sinem Kobal'ın 4 aylık hamile olduğu ve kız bebek beklediği iddia edildi.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal cephesinden güzel haber geldi. Çiftin kız bebek beklediği öğrenildi.

4 AYLIK HAMİLE

Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı "Evde Kal" çağrısına uyuyor. Haftalardır dışarı çıkmayan çiftten güzel bir haber geldi. Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının Instagram hesabından yapılan paylaşımda, Sinem Kobal'ın 4 aylık hamile olduğu ve kız bebek beklediği iddia edildi.

Kobal, hakkında daha önce de bebek haberi çıkmış ancak yalanlanmıştı.