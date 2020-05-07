Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor

Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
07.05.2020 00:01 | Son Güncelleme: 07.05.2020 00:08

Kenan İmirzalıoğlu ile Mayıs 2016'da evlenen Sinem Kobal'ın 4 aylık hamile olduğu ve kız bebek beklediği iddia edildi.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal cephesinden güzel haber geldi. Çiftin kız bebek beklediği öğrenildi.

4 AYLIK HAMİLE

Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı "Evde Kal" çağrısına uyuyor. Haftalardır dışarı çıkmayan çiftten güzel bir haber geldi. Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının Instagram hesabından yapılan paylaşımda, Sinem Kobal'ın 4 aylık hamile olduğu ve kız bebek beklediği iddia edildi.

Kobal, hakkında daha önce de bebek haberi çıkmış ancak yalanlanmıştı.

Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular Magazin
Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular
Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum Magazin
Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Magazin
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı Magazin
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Magazin
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi Magazin
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor
45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor
Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı
Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı
Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı
Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı
Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten 'Adada oruç tutmak yasak mı?' sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz
Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama...
Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım
Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım
Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik
Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik
Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız
Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız
Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum
Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum
Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı
Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu
Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi
Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi
Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek
Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek
Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi
Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu
Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu
Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim
Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mustafa Destici Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Can Bartu Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Haziran Açıklama Türk Lirası
Şu an buradasınız: Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 00:22:36. #1.14#
title