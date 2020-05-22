"Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim Geçtiğimiz katıldığı bir YouTube programında "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum, sokaktan geçen bir adam daha iyi oynar" diyen Hande Atazi, sözlerinden çark ederek "Patavatsızlık ettim" dedi.

Oyuncu Hande Ataizi, geçtiğimiz ay bir YouTube kanalına konuk oldu ve Kenan İmirzalıoğlu için tepki çekecek çıkışlarda bulundu. Önceki gün Maçka Parkı'nın orada muhabirlerle sohbet eden Ataizi, gündem olan sözleri hakkında açıklama yaptı.

Çocukların sokağa çıkma izninden faydalanan Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leon Harvey ile Maçka Parkı'nda görüntülendi. Oğluyla çimlerde oyun oynayan Ataizi, evlilik planlarının salgın nedeniyle ertelendiğini söyledi.

"PATAVATSIZLIK ETTİM"

Sözcü'de yer alan habere göre: Kenan İmirzalıoğlu için "Onu yetenekli bulmuyorum, sokaktan geçen bir adamı alıp onun yerine koy daha iyi oynar' diyen Hande Ataizi, sözlerinden çark ederek "Ben Kenan'ı seviyorum, hiç bir kişisel çatışmam yok. Ben o programda Kıvanç mı? Kenan mı? sorusu sorulduğunda, ki nefret ediyorum o tip sorulardan, hep bir polemik oluyor. Kıvanç'ı beğendiğimi söyledim. Kenan'ın da daha belli karakterlerde oynadığımı söyledim ama olay buraya geldi. Kötü bir niyetle söylemedim. İnsanlar karantinada evlerinde otururken niye böyle negatif şeyler duysunlar. Biraz patavatsızlık ettim. Bende oyuncu olduğum için nacizade fikrimi beyan ettim" dedi.