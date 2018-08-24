Kenan Doğulu'nun "Yosun" Şarkısını Beren Saat'e Yazdığı Ortaya Çıktı

Kenan Doğulu 'Vay Be' albümünde yer alan 'Yosun' şarkısının hikayesini NTV'deki Gülay Afşar'ın programında anlattı. Eşi Beren Saat ile hayat arkadaşlığı yaptıklarını belirten Doğulu, "Birbirimizi besliyor, eksiklerimizi tamamlıyoruz. Çok özel bir ilişkimiz var. Şarkının sözleri bir anda döküldü. Beren'in ağladığını gördüğüm bir gün yazdım" dedi.

"BEREN'İN GÖZLERİNE ŞARKI YAZACAĞIMI BİLİYORDUM"

Beren Saat'in şarkıyı dinlediğinde çok duygulandığını söyleyen Doğulu, şöyle konuştu:

Onun yosun gözlerine her zaman espriler yapardım, ama bir gün o gözlere böyle bir şarkı yazacağımı bilmiyordum. Dinleyince çok duygulandı. Gözlerinden duyguları belli olur. Beren'in içinin gözlerine geldiği anlar vardır, şarkıyı dinleyince öyle oldu.