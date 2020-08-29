Kenan Doğulu'dan Bodrum'da müzik şöleni
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Kenan Doğulu'dan Bodrum'da müzik şöleni

Kenan Doğulu'dan Bodrum'da müzik şöleniÜNLÜ şarkıcı Kenan Doğulu, Bodrum Antik Tiyatro'da verdiği konserler sevenlerine keyifli bir gece yaşattı.

29.08.2020 14:31 | Son Güncelleme: 29.08.2020 14:43

Kenan Doğulu'dan Bodrum'da müzik şöleni

ÜNLÜ şarkıcı Kenan Doğulu, Bodrum Antik Tiyatro'da verdiği konserler sevenlerine keyifli bir gece yaşattı.

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, bu yazın 2'nci Bodrum konserini gerçekleştirdi. Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafeye uygun şekilde gerçekleştirilen konserde, dinleyiciler Doğulu'nun sahne performansıyla coştu. Kenan Doğulu'nun yapımcılığını üstlendiği, güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla müzik dünyasının en kuvvetli isimlerinden biri olmaya aday olan Duygu Soylu da gecede sahne aldı. Doğulu'nun davetiyle sahneye çıkan Soylu, 'Kara Elmas' albümünden 'Oldu Olacak' şarkısını dinleyicilere seslendirdi.

Kenan Doğulu ise konserine 'İlk Adımı Sen At' şarkısıyla başladı. 'Vay Be', 'Yosun' ve 'Tencere Kapak' gibi hit şarkılarını da sevenleriyle beraber söyledi. Kenan Doğulu'ya sahnede tuşlu çalgılarda Ozan Doğulu ve Mustafa Haybat, davulda Nedim Ruacan, perküsyonda Abbas Karacan, basgitarda Orhan Deniz, elektrogitarda Gökay Semercioğlu, vokallerde Duygu Soylu ile Sinem Yalçınkaya, trompette Tolga Bilgin, trombonda Ziya Arman ve saksafonda Toygun Sözen ve Serkan Altınok eşlik etti.

Kenan Doğulu'dan Bodrum'da müzik şöleni

Kaynak: DHA

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