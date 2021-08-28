Kenan Doğulu Çeşme'de unutulmaz bir konser verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kenan Doğulu Çeşme'de unutulmaz bir konser verdi

Kenan Doğulu Çeşme'de unutulmaz bir konser verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, "Yaz Konserleri" kapsamında Çeşme Amfi Tiyatro'da sevenleriyle buluştu.

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, "Yaz Konserleri" kapsamında Çeşme Amfi Tiyatro'da sevenleriyle buluştu.

Ünlü sanatçı Kenan Doğulu, Kerki Solfej'in düzenlediği "Yaz Konserleri" kapsamında Çeşme'de sahneye çıktı. Çeşme Amfi Tiyatro'da yapılan ve yoğun ilgi gören konserde sanatçı, üç saat boyunca sahnede kalarak unutulmaz bir gece yaşattı. Kenan Doğulu, zaman zaman şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Sahne şovları ile dikkat çeken ünlü şarkıcı, salgın dönemi sonrasında yeniden sevenlerinin karşısında olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, 5 yaşından beri müzikle uğraştığını ve sahne enerjisini sevenlerinden aldığını söyledi.

Sarp Apak da, eşi Bengi Apak ile birlikte konseri izlerken, Erkan Uslu, Engin Öztürk ve Öykü Karayel de Kenan Doğulu'nun şarkılarına eşlik etti. - İZMİR

Kenan Doğulu Çeşme'de unutulmaz bir konser verdi
Kenan Doğulu Çeşme'de unutulmaz bir konser verdi
Kenan Doğulu Çeşme'de unutulmaz bir konser verdi
Kenan Doğulu Çeşme'de unutulmaz bir konser verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Pandemiden dolayı çalışamayan tiyatrocu Orhan Çağlar, babasından kalan mezarlığı satışa çıkardı
Pandemiden dolayı çalışamayan tiyatrocu Orhan Çağlar, babasından kalan mezarlığı satışa çıkardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Hamid Karzai Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Deniz Hande Erçel Düm Tek Tek Seren Serengil
Spor Marcao Erol Bulut Arda Güler Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kenan Doğulu Çeşme'de unutulmaz bir konser verdi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 13:25:59. #1.15#

title