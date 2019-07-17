Ken on the Beach ile muhteşem yaz partisi

Kenan Doğulu, 19 Temmuz Cuma günü, sahnelerinde, sahillerinde, kumsallarında, tepelerinde şarkılar yazdığım, söylediğim, sayısız yazıma ev sahipliği yapan diyerek betimlediği ve 25 yıldır sahne aldığı Bodrum'un en özel tarihi mekanlarından, Antik Tiyatro'nun büyülü atmosferinde müzik, eğlence dolu bir yaz akşamı yaşatmaya hazırlanıyor.

Kenan Doğulu Bodrum konserinin ardından, 20 Temmuz Cumartesi "Ken on the Beach" projesiyle Alaçatı'nın gözde plajı Spiaggia Grande'de sahne alacak. Alaçatı'da klasik haline gelen herkesin iple çektiği konser için Doğulu; "Deniz kenarında, kumlar üstünde, şarkıları biraz daha doğaçlamalarla ve değişik versiyonlarla çaldığımız güneş batarken canlı müziğin başladığı seyircinin çıplak ayaklarla eğlencenin tadını çıkaracağı, zaman, repertuar, sıralaması olmaksızın özgürce eğlenip eğlendireceğimiz, sürpriz remikslerin, çoktandır çalamadığımız, sizlerin de bizim de özlediğimiz bazı şarkılarımın da eklendiği, konuk müzisyenler ve şarkıcıların renk katacağı beach party konseptinde yüzde yüz canlı bir konser olacak" dedi.

Kaynak: Bültenler