Dallas Oyuncusu Ken Kercheval Hayatını Kaybetti!

Bir döneme damga vuran Dallas dizisinin Cliff Barnes'ı, Ken Kercheval 83 yaşında, açıklanmayan bir nedenle Clinton'da hayatını kaybetti. Dallas dizisinin popüler ismi Ken Kercheval kimdir?

ÖLÜM NEDENİ GİZLİ TUTULUYOR

Dallas dizisiyle adını duyuran oyuncunun ölüm haberini menajeri Jeff Fisher duyururken, ölüm nedeni ise açıklanmadı. Clinton şehrinde yaşama veda eden Kercheval, İndiana doğumluydu. 1978'den 1991'e kadar rol aldığı Dallas dizisinin yeniden çekildiği 2012-2014 yıllarında diziye tekrar dönüş yaptı.

KEN KERCHEVAL KİMDİR?

Başarılı oyuncu, 15 Temmuz 1935'te Wolcottville, Indiana'da dünyaya geldi. Indiana'nın Clinton kentinde büyüdü. Kercheval, müzik ve drama üzerine eğitim aldı.

BROADWAY SAHNELERİNDE YER ALDI

Kercheval Broadway'i ilk kez 1962'de Asker Hakkında Bir Şey'de oynadı. İlk televizyon rolünü 1966'da Yarın Ara'da canlandırdı. Kercheval, en iyi CBS televizyon dizisi Dallas'taki Cliff Barnes rolüyle tanındı. Cliff Barnes'ın rolünü almadan önce başlangıçta Ray Krebbs olarak rol aldı. Dallas'ın 1979–1980 sezonunda düzenli oyuncu oldu.Dizinin yeniden çekildiği 2012-2014 yıllarında da diziye döndü. Dallas'dan önce Broadway sahnelerinde yer aldı. 1960'ların sonunda The Apple Tree ve Cabaret, 1961 yılında da The Young Abe Lincoln oyunlarında yer aldı.

Dallas'tan önce ise Pretty Poison (1968), The Seven-Ups (1973) ve Network (1976) çalışmalarında oynayan Kercheval, 1960'larda Naked City ve The Defenders dizilerinde, 1990'lar ile 2000'lerde ER ve Diagnosis Murder dizilerinde rol aldı. 1985 yılında bir yapım şirketine ortak oldu. Sonrasında maddi sorunlar ve siyasi gerginlik nedeniyle devam ettiremedi.

AKCİĞER KANSERİNİ YENDİ

Ünlü yıldıza,1994 yılında akciğer kanseri teşhisi konuldu ve bu nedenle sigarayı bırakarak kanseri yüzde 99 oranında yendi. Ünlü oyuncunun Caleb, Liza ve Madison isimlerinde üç çocuğu bulunuyor.