Kemerburgaz Kent Ormanı'na gitmek yasak mı? İstanbul'daki ormanlar!

Yangınlar sonrası alınan kararlar açıklanıyor. Ülkemizde 13 şehirde 20 farklı noktada çıkan yangınların ardından İstanbul'daki ormanlar hangileri? Kemerburgaz Kent Ormanı'na gitmek yasak mı?

Kemerburgaz Kent Ormanı'na gitmek yasak mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ülkemizin birçok noktasında çıkan yangınlar sonrasında bazı illerimizde ormanlara giriş yapmak yasaklandı. Çanakkale, Gaziantep, Balıkesir, İzmir ve Aydın'dan sonra listeye İstanbul da eklendi.İstanbul'daki ormanlar hangileri? Kemerburgaz Kent Ormanı'na gitmek yasak mı?

İSTANBU'LDAKİ ORMANLAR!

Belgrad Ormanı Alemdağ Ormanı Aydos Ormanı Atatürk Arboretumu Sultançiftliği Taşlıtepe Ormanı

KEMERBURGAZ KENT ORMANI'NA GİTMEK YASAK MI?

Yangınla mücadele kapsamında birçok ilde ormanlara giriş yasağı getirilmişti. Valilik tarafından yapılan açıklama ile İstanbul genelinde de 30 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı.

EYLÜL AYINA KADAR GİRİŞ YASAKLANDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "İstanbul'da Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır" ifadelerini kullandı.