Kemeraltı Çarşısı'ndaki tarihi caminin musluklarının çalındığı anlar kamerada
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Kemeraltı Çarşısı'ndaki tarihi caminin musluklarının çalındığı anlar kamerada

İZMİR'in Kemeraltı Çarşısı'ndaki tarihi Şadırvanaltı Camii'nde bulunan çeşmenin 12 musluğu ve su sayacı, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı.

Kemeraltı Çarşısı'ndaki tarihi caminin musluklarının çalındığı anlar kamerada
04.07.2020 19:34 | Son Güncelleme: 04.07.2020 20:19

İZMİR'in Kemeraltı Çarşısı'ndaki tarihi Şadırvanaltı Camii'nde bulunan çeşmenin 12 musluğu ve su sayacı, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, çarşı esnafı olaya tepki gösterdi.

Olay, dün saat 00.25 sıralarında Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Şadırvanaltı Camii'sinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi önce camiinin su sayacını, ardından cemaatin abdest aldığı çeşmenin 12 musluğunu söküp alarak, olay yerinden uzaklaştı. Sabah dükkanına gelen esnaf ve camii görevlisi, camiinin musluklarının yerinde olmadığını fark ederek, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Muslukların çalınma anını kamera görüntülerinde izleyen esnaf, polis merkezine gidip, durumu anlatarak şikayetçi oldu. 

'50 YILDIR BÖYLE SOYGUN GÖRMEDİM'Çarşı esnafından Hüseyin Kocabaş, "50 yıldır ben böyle bir soygun görmedim. Kuyumcu soyar gibi gelip muslukları almış gitmişler. Vatandaşların, cemaatin abdest aldığı yerdir burası. Vatandaş gelir buradan su içer. Şadırvanın çeşmeleri tamamen iptal oldu. Kişi yakalansın, cezası verilsin. Bundan daha büyük suç olmaz" dedi.'GELİP BİZE SÖYLESE PARA VERİRDİK'Camii cemaatinden Şahabettin Uslu ise, "Çok iğrenç bir olay. Biz camii cemaatinden birinin böyle bir suçu işlediğine ihtimal vermiyoruz. İhtiyaç sahibi biri yaptı bunu. Tüm muslukları toplasanız 20 TL'ye satamaz. Gelse bize dese, karnım aç para lazım, biz verirdik ona. Keşke böyle yapmasaydı. Yazıklar olsun diyorum" diye konuştu.

Camiinin temizlik görevlisi Osman Onay ise "Çarşıdaki ilk olay değil bu. Kilitler kırıldı, kepenkler zorlandı. Çarşıda can ve mal güvenliği yok. Çok üzücü bir olay yaşadık. Musluklarımız ve su sayacımız gitti" dedi.


Kaynak: DHA

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