Kemeraltı Çarşısı'nda 'tam kapanma' öncesi alışveriş yoğunluğu
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Kemeraltı Çarşısı'nda 'tam kapanma' öncesi alışveriş yoğunluğu

Kemeraltı Çarşısı'nda 'tam kapanma' öncesi alışveriş yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmirli vatandaşlar, tam kapanma öncesi alışveriş yapmak için soluğu tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda aldı.

İzmirli vatandaşlar, tam kapanma öncesi alışveriş yapmak için soluğu tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda aldı. Hem kapanma hem de bayram alışverişi yapan vatandaşlar, çarşıda yoğunluğa neden oldu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma kararı, bayram alışverişini de öne çekti. Tam kapanma öncesi son günde çarşı ve pazarlara akın eden İzmirliler, tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yoğunluk oluşturdu. 17 gün boyunca evde kalmaya hazırlanan vatandaşlar, çerezci ve kuruyemişçiler önünde yoğun kalabalıklar oluşturdu. Konak ilçesindeki bir çerezci önünde kuyruk oluşurken, Rafet Özdemir isimli vatandaş, "Kapalılık pandemi dolayısıyla alınan bir karar tabii. Vatandaş 17 gün boyunca evde kalacak, televizyon izleyecek. Bundan dolayı da çerezcilerde bir yoğunluk var tabii. Normal günlere göre daha fazla. Kapalı dönem uzun süreceği için evde vakit geçirmek anlamında çerez tüketimine yöneliş var" dedi.

Havra Sokağı'nda alışveriş telaşı

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın gıda ürünleri satılan Havra Sokağı da tam kapanma arifesinde kalabalıktı. Alışveriş yapan Cemre Genç, "İşi olan da olmayan da çıkıyor. Biz mecburiyetten çıktık. İnsanlar 17 gün boyunca aç kalacaklarını, marketlerin kapalı olacaklarını düşünüyorlar. Marketlerde çok kuyruk oluyor evet ama 17 gün boyunca açık. Buralarda yığılmaya gerek yok" diye konuştu.

Havra Sokağı'ndaki balıkçı esnaflarından Yusuf Çelik ise, "Kalabalık ama esnafın beklediği gibi bir iş yok açıkçası. 17 gün kapalı olduğumuz sürece dükkan kiralarını da vereceğiz. Bu süreç sıkıntılı biraz bizim için" dedi. - İZMİR

Kemeraltı Çarşısı'nda 'tam kapanma' öncesi alışveriş yoğunluğu
Kemeraltı Çarşısı'nda 'tam kapanma' öncesi alışveriş yoğunluğu
Kemeraltı Çarşısı'nda 'tam kapanma' öncesi alışveriş yoğunluğu
Kemeraltı Çarşısı'nda 'tam kapanma' öncesi alışveriş yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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