Kemeraltı Çalışmaları, Metroya Benzemesin"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, metro projelerinde yaşanan olumsuzluklarının Kemeraltı'nda yapılacak çalışmalarda yaşanmamasını dilediğini ifade etti.

Doğan, yaptığı açıklamada, tarihi Kemeraltı Çarşısında başlayacak altyapı ve üstyapı çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık bir yıl süreceği duyurulan proje çalışmalarını olumlu bulduklarını kaydeden Doğan, "Umarız tarihi çarşıyı ayağa kaldıracağı belirtilen bu hizmet Metro Projesi'nde ve Balıkçılar Çarşısı'nda olduğu gibi Sayın Aziz Kocaoğlu'nun beceriksizliğine kurban gitmez." ifadelerini kullandı.

Doğan, Kemeraltı'nın İzmir'in ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Temennimiz, Metro Projesi'ndeki hüsranın bir benzeri de Kemeraltı'ndaki yenileme faaliyetlerinde yaşanmasın. Bir yıl proje için çok uzun bir süre. AK Parti olarak bu projenin sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna duyurmak isteriz. Umarız metro inşaatında olduğu gibi her taraf bitmeyen bir türlü tamamlanamayan kazı alanına dönmez ve umarız ki, bundan ötürü de güzel İzmir'imize ziyaret maksadıyla gelenlere karşı ilimiz hakkında kötü intiba bıraktırmazsınız."