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Kemer'de rüzgardan aşınan elektrik telleri patladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kemer'de rüzgardan aşınan elektrik telleri patladıANTALYA Antalya'nın 'kırmızı kod' ile uyarı alan ilçesi Kemer'de yoğun yağış ve şiddetli fırtına elektrik tellerini aşındırarak patlamasına neden oldu.

Kemer'de rüzgardan aşınan elektrik telleri patladı

ANTALYA Antalya'nın 'kırmızı kod' ile uyarı alan ilçesi Kemer'de yoğun yağış ve şiddetli fırtına elektrik tellerini aşındırarak patlamasına neden oldu. Patlamanın yaşandığı hat üzerindeki ev ve işyerlerinde elektrik kesintisin meydana gelirken, patlama tellere metrelerce uzakta bulunan evde bulunanları korkuttu.

Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi'nde yağış ve rüzgardan dolayı aşınan elektrik telleri birbirlerine sürterek patladı. Büyük gürültü ile patlayan teller, çevrede yaşayanlar tarafından korku ve paniğe neden olurken elektrik hattının geçtiği bölgedeki ev ve işyerlerinde kesinti yaşandı.

Kemer'de rüzgardan aşınan elektrik telleri patladı

Kemer'de rüzgardan aşınan elektrik telleri patladı

Kemer'de rüzgardan aşınan elektrik telleri patladı

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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İhlas Haber Ajansı / Hanım Türk - Son Dakika Haberleri

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