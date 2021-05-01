Kemençe üstadı Katip Şadi'nin mezarı yaptırıldı
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Kemençe üstadı Katip Şadi'nin mezarı yaptırıldı

Kemençe üstadı Katip Şadi'nin mezarı yaptırıldı
Anadolu Ajansı / Kamil Yılmaz - Haberler | Güncel

Görele Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı kemençe sanatçısı Katip Şadi'nin mezarı yaptırıldı.

Görele Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı kemençe sanatçısı Katip Şadi'nin mezarı yaptırıldı.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Katip Şadi'nin Derekuşçulu köyündeki kabrini ziyaret etti, dua okudu.

Görele halkanın Katip Şadi'nin sanatıyla büyüdüğünü ifade eden Erener, "Halkımız onunla güldü, onunla oynadı, onunla hüzünlendi, onunla ağladı. Gönüllerde büyük taht kuran Katip Şadi'yi özlüyoruz. Şadi, Görele için unutulmaz bir sanatçıydı. Kemençeyi konuşturarak, ilçenin dünyaya tanıtılmasında büyük rol oynadı." dedi.

Erener, Katip Şadi'nin hakkını ödemenin zor olduğu belirterek, şunları kaydetti:

"Belediye olarak üzerimize düşen görevi yerine getirerek, büyük usta Katip Şadi'nin sağlığında da hastalığında da yanında olmaya gayret gösterdik. Ne yazık ki ilçemizde tek olan, efsanemiz Katip Şadi'yi 2020 yılında kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık. Şadi'nin Derekuşçulu köyündeki mezarını da yaptırarak, dualarımızla onun yanında olduğumuzu aktardık. Rahat uyu büyük usta, Görele'ye seni unutturmayacağız, Görele seni unutmayacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Yılmaz

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