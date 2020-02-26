Kemalpaşa'nın simgeleri arasında yer alan Atatürk Meydanı yeni bir çehre kazanacak

26.02.2020 09:53 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:53

Meydanın yeni bir çehre kazanacağını kaydeden Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, "Çalışmanın ardından ilçemiz meydanında bulunan herkesin içinden ya da yanından geçtiği, Kemalpaşa'nın sembolleri arasında yer alan Atatürk Meydanı ilçemize yakışır bir hale getirilecek" dedi.

Kemalpaşa Belediyesi, ilçenin merkezinde bulunan Atatürk Meydanı'nı yenileyerek, yeni bir görünüm sağlayacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstü yenilenerek, çevresindeki mermerler ile şık bir görüntü kazanacak. Yenileme çalışmasının ardından, alana havuz yapılarak fıskiye mekanik sistemi takılacak. Fıskiye sistemi ve mermerler yenilenecek. Hitabet kısmı bir daha düşme ya da sökülmeye meydan vermeyecek şekilde yeniden düzenlenip, mermer zeminle birlikte daha fonksiyonel bir şekilde yerine konulacak. Alan ağaçlar ve çimle yeşillendirilecek. Oturma birimlerin yanı sıra çevreyi saran pergole ile vatandaşın dinlenebileceği alanlar yatırılacak.

İLÇEMİZİN SEMBOLLERİ ARASINDA YER ALIYOR

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bizim her çalışmamızda, yol gösterici ışık kaynağımız olmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemali sembolize eden Atatürk anıtımızı ve meydanını yenileme kararı aldık. İlçemiz meydanında bulunan herkesin içinden ya da yanından geçtiği, Kemalpaşa'nın sembolleri arasında yer alan Atatürk Meydanı ilçemize yakışır bir hale getirilecek. Arkadaşlarımız meydana estetiklik kazandıracak bir proje tasarladı. Bu projeyi kısa vadede hayata geçireceğiz" diye konuştu.

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Kaynak: Bültenler