Kemalpaşa'da Bayram öncesi dezenfeksiyon seferberliği Kemalpaşa Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarları ve kurban kesim merkezlerinde dezenfeksiyon çalışmalarını sıklaştırdı.

Kemalpaşalı vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik bir bayram geçirmesi için çalışmalarını sürdüren Kemalpaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi dezenfeksiyon ekiplerince yapılan çalışmalarda Kurbanlık satışı ve kesimi için ayırılan alanlarda, kurbanlıkların gelmesinden itibaren, kireçleme ve düzenli olarak alan sterilizasyonu işlemleri gerçekleştiriliyor. Her alanın titizlikle dezenfekte edildiği çalışmalar, bayram süresince de devam edecek.

Vatandaşların hijyenik ortamda, sağlıklı kurbanlıklar almasını ve kesimini gerçekleştirmesini sağlamak için çalışmaların düzenli olarak sürdürüldüğünü belirten Çevre Koruma Müdürlüğü Ekipleri; "Vatandaşlarımız da yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti bizlere iletiyor, Kurban Bayramını ülke olarak sağlıklı ve sıkıntı yaşamadan geçirmeyi umut ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler