Kemalpaşa Belediyesi'nin, Halk Kart Projesi'nin çalışmaları sürüyor

500 VATANDAŞ HALK KARTLI OLDU

Geçtiğimiz temmuz ayında çalışmalarına başlanan ve bu süreçte 200 esnaf ve 500 vatandaşın kullanmaya başladığı Halk Kart Projesi'nin kısa süre içerisinde tüm Kemalpaşa'ya yayılması bekleniyor. Vatandaşlar, Kemalpaşa Belediyesi tarafından dağıtılan manyetik kart ile anlaşmalı işyerine yüzde 5'ten, yüzde 30'a kadar indirimden faydalanabilecek.

HALK KART ODA ÜYELERİNE TANITILDI

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Kemalpaşa Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın gerçekleştirilen genel kurul toplantısına, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Kemalpaşa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Temel Küçük ile birlikte katıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Arzu Külahcıoğlu Altıntoz, toplantıya katılan oda üyelerine Halk Kart Projesi'ni anlattı. Kemalpaşa esnafı ve vatandaşına alışverişlerde büyük katkı sağlayacak Halk Kart uygulamasına oda üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

"HEM ESNAFIMIZ HEM VATANDAŞIMIZ KAZANACAK"

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı toplantıda, Kemalpaşa sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarla, Kemalpaşalı esnaf arasında dayanışmayı sağlamak amacıyla Halk Kart Projesini hayata geçirdiklerini söyleyerek, " Kemalpaşa'mızda hemşericilik bilincini oluşturmak ve Kemalpaşalı olmanın ayrıcalığını hissettirmek amacıyla ilçemizde yaşama geçirdiğimiz Kemalpaşa Halk Kart ile anlaşmalı iş yerlerinden indirimli alışveriş imkanı sağlanacak. Kemalpaşalı esnafımızla, belediye olarak, indirim anlaşmaları imzalayıp, Kemalpaşa-Halk Kart sahibi vatandaşlarımızın bu işyerlerinden protokolde belirlenen oranlarda indirimli alış veriş yapmalarını teşvik ederek ortak bir fayda sağlamayı hedefledik. Halk Kart projemiz ile hem vatandaşlarımız hem esnafımız kazanacak. " ifadelerini kullandı.

Bültenler - Son Dakika Haberleri