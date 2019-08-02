Kemalpaşa Belediyesi'nde işten çıkarma iddiası

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ali Demirtaş, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın mobbing uyguladığı 91 çalışanın işine son verdiğini savundu.

Demirtaş, belediyenin 100 günlük görev süresini değerlendirdiği basın toplantısında, Karakayalı'nın seçim çalışmalarında söz verdiği hiç bir sözü tutmadığını öne sürdü.

Seçim çalışmalarında Karakayalı'nın 5 bin kişiyi işe alma sözü verdiğini anımsatan Demirtaş, şunları kaydetti:

"Çalışan personelleri işten çıkarmayacaklarını beyan eden Karakayalı, göreve başlamasının ardından işçilere mobbing uygulayıp 91 çalışanın işine son vermiştir. Görünen o ki sayın Karakayalı, Kemalpaşalı hemşerilerimizin hayalleri ile oynayarak adeta milletimizin aklı ile alay etmiştir. Personel alımlarına AK Parti'nin engel olduğu yönünde asılsız iddialarda bulunarak kurulduğu günden buyana milleti hizmet etmeyi görev edinmiş olan partimize iftira atmıştır. Bu anlamda bilinmesini isteriz ki AK Parti olarak belediyeye alınacak olan personellerin işe alınmaları noktasında her zaman Karakayalı'ya destek vereceğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum."

Karakayalı'nın bir belediye meclis üyesinin eşini belediyeye fen işleri müdür olarak atadığını ileri süren Demirtaş, "Bununla da yetinmeyip, CHP Kemalpaşa İlçe Kadın Kolları Başkanını sözleşmeli hukuk danışmanlığı görevine getirmiş, ayrıca kızını da belediyede işe almıştır. İYİ Parti'nin ilçe başkanını etik olmayan bir şekilde spor biriminde koordinatörlük görevine atamıştır." dedi.

Demirtaş, belediyede başka hukuksuz işler olduğunu duyduklarını ve bunların AK Parti olarak sonuna kadar takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA