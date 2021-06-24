Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, muhtarlarla kahvaltıda buluştu
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Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, muhtarlarla kahvaltıda buluştu

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, muhtarlarla kahvaltıda buluştu
Bültenler - Haberler | Güncel

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı programda söz alan muhtarların taleplerini tek tek dinledi. Başkan Karakayalı'ya toplantıda aktarılan talepler başkan yardımcıları tarafından not alındı.

"KATILIMCI BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI"

Toplantıda muhtarlardan gelen soruları yanıtlayarak, katılımcı belediyecilik vurgusu yapan Başkan Karakayalı, "Sizlerden gelen dilek ve öneriler bizler için çok önemli bu doğrultuda mahallelerimizi birlikte yöneterek Kemalpaşa'ya en iyi şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"KÖYLERE YATIRIM DEVAM EDİYOR"

Ulucak'ta alt yapı çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Başkan Karakayalı," Arazi yollarımızı hızlı bir şekilde yapıyoruz. Köylerimize de yatırımlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Armutlu ve Örnekköy'de doğalgaz çalışmalarımız başladı. Doğalgaz çalışmalarında daha sonra Yukarı Kızılca, Ören ve Bağyurdu'na geçilecek" dedi.

"ZEYTİNYAĞI FABRİKASIYLA İSTİHDAMA KATKI"

Kirazlı Caddesi'nde (Çevre Yolu) çalışmalara başlandığını kaydeden Başkan Karakayalı, " Çevre Yolu'nda çalışmaların hızlıca bitmesi için büyükşehirle iletişimlerimizi sürdürüyoruz. Büyükşehir ile et ve tırnak gibiyiz. Bize her zaman desteklerini sunuyor. Zeytinyağı fabrikamız Bağyurdu'nda yapılıyor. Prefabrik montajı yapılan fabrikamızla üreticimizin yüzünü güldüreceğiz. Zeytinyağını Kemalpaşa'da marka haline getireceğiz. Fabrikanın faliyete geçmesiyle istihdama da katkımız olacak" şeklinde konuştu.

"GENÇLİK MERKEZİ İÇİN İHALEYE ÇIKILACAK"

Kemalpaşa Merkez'deki pazaryerinin üstüne yapılacak gençlik merkezi için yeniden ihaleye çıkılacağını belirten Başkan Karakayalı, "İçerisinde dershane, kütüphane, internet kafesinin yapılacağı ve bir gencin istediği gibi gidip keyifli ve eğitici zaman geçireceği bir merkez haline getireceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, muhtarlarla kahvaltıda buluştu - Haberler
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