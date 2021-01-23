Kemaliye, kar yağışı sonrası havadan görüntülendi
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Kemaliye, kar yağışı sonrası havadan görüntülendi

23.01.2021 08:29 | Son Güncelleme: 23.01.2021 08:33
Kemaliye, kar yağışı sonrası havadan görüntülendi

ERZİNCAN'ın doğası ve eski ahşap evleri ile meşhur Kemaliye ilçesinde kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu.

ERZİNCAN'ın doğası ve eski ahşap evleri ile meşhur Kemaliye ilçesinde kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu. Dronla havadan görüntülenen ilçe, yaz kış ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 

Türkiye genelinde aralıklarla etkili olan kar, Erzincan ve ilçelerinde de yağdı. Doğa sporları, kültürü ve tarihi evleri ile ilgi çeken ilçe, kar yağışıyla beyaza büründü. Dronla havadan görüntülenen ilçenin kış manzarası, görenleri etkiledi. 'Sakin şehir' adaylığı da bulunan ilçe, her yıl yaz aylarında yapılan 'Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Festivali' ile adından söz ettiriyor.


Kemaliye, kar yağışı sonrası havadan görüntülendi
Kemaliye, kar yağışı sonrası havadan görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Coşkun MENEK

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