Kemalettin Aydın kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Kemalettin Aydın hayatı ve biyografisi nedir?
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Kemalettin Aydın kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Kemalettin Aydın hayatı ve biyografisi nedir?

24.12.2020 22:26 | Son Güncelleme: 24.12.2020 22:29
Kemalettin Aydın kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Kemalettin Aydın hayatı ve biyografisi nedir?

Kemalettin Aydın kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Kemalettin Aydın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

KEMALETTİN AYDIN KİMDİR?

Kemalettin Aydın, 10 Mayıs 1962'de Gümüşhane Torul'da doğdu. Baba adı Süleyman, anne adı Cemile'dir. Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. İhtisasını Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında tamamladı. KTÜ Tıp Fakültesi'nde 2003 yılında doçent unvanı aldı. Tıp Eğitimi AD Kurul Üyeliği, idarecilik ve İhale Komisyon Üyeliği yaptı. TÜBİTAK proje değerlendirmede ve Sağlık Bakanlığı ile AB ortak projelerinde danışman üye ve araştırmacı olarak çalıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Üyeliği, Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma ve Savaşım Derneği Başkanlığı görevlerini yürüttü. Trabzon Gümüşhaneliler Derneği ile Gümüşhanespor'un Başkan Yardımcılığını ve Zigana Köyü Turizm Derneği'nin Kurucu Üyeliğini ve Başkan Yardımcılığını yaptı. 100'ün üzerinde yerli ve yabancı dilde makale ve köşe yazısı ile 20'nin üzerinde kitap ve kitap bölümü yazdı. Kongre ve sempozyum yöneticiliği yaptı. İyi düzeyde İngilizce bilen Aydın, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kemalettin Aydın kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Kemalettin Aydın hayatı ve biyografisi nedir?
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