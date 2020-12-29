Kemal Tekden 'Sahne Senin' kitabıyla yeniden okuyucularıyla buluştu
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Kemal Tekden 'Sahne Senin' kitabıyla yeniden okuyucularıyla buluştu

29.12.2020 10:26 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:30
Kemal Tekden 'Sahne Senin' kitabıyla yeniden okuyucularıyla buluştu

Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV) Genel Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden, 'İnsanın Sırrı' ve 'Yerüstü Hazineleri' adlı iki kitabının ardından kaleme aldığı 'Sahne Senin' kitabıyla yeniden okuyucularıyla buluştu.

Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV) Genel Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden, 'İnsanın Sırrı' ve 'Yerüstü Hazineleri' adlı iki kitabının ardından kaleme aldığı 'Sahne Senin' kitabıyla yeniden okuyucularıyla buluştu.

Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV) Genel Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden, 'İnsanın Sırrı' ve 'Yerüstü Hazineleri' adlı iki kitabının ardından kaleme aldığı 'Sahne Senin' kitabıyla yeniden okuyucularıyla buluştu. Çeşitli üniversite ve liselerde verdiği konferanslarla büyük kitlelere ulaşan Dr. Kemal Tekden, bu konferansların içeriklerini genişleterek yeni kitabını yayımladı. Tekden, 'bir girişimcilik öyküsü' diye tanıttığı Sahne Senin adlı yeni eserinde; "Gördüğümüz kadarıyla insanı bir bataklığa götüren, onu kullanan ve ihmal eden kapitalist anlayıştan bütün insanlık şikayetçi, fakat şikayetlere rağmen ona boyun eğiyor. Biz inanıyoruz ki insanlık, acizane anlatmaya çalıştığımız, insanı merkeze alan, İslam temelli girişimciliğe muhtaç." sözleriyle okurlarına ideal girişimciliğe dair fikirler vermektedir. Kamu yararına yürütülen birçok faaliyetin içerisinde rol alan Dr. Kemal Tekden hekim kimliğiyle tanınmasının yanı sıra eğitim, hastane ve film sektöründe faaliyet yürüten Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı olarak birçok başarıya imza atmıştır. Tekden, kitabın satır aralarında, kendi hayat tecrübelerinin kapılarını açtığı altın anahtarı gençlerle paylaşıyor. Dr. Kemal Tekden kitabın önsözünde; "Bu kitapta kapitalist 'patron' anlayışına karşı, gençlere bize ait 'Bilge iş adamı' anlayışını ve hayata nasıl hazırlanacaklarını anlatmaya çalışmaktayız. Burada, acizane kendi zorlu mücadelemizden örneklerle gençlere, bize ait bir girişimcilik felsefesi ve böylece farklı bir bakış açısı sunmaya çalışıyoruz. Bu kitabın bizim inanç temellerimize ait bir teşebbüs hikayesi olduğunu söyleyebilirim' sözleriyle bu kitabın bir 'hayat kitabı' olarak değerlendirmesini istiyor'. Dünya hayatı bir sahnedir aslında, herkesin kendine biçilen rolü oynadığı bir sahne. Girişimci de bu sahnede en güzel oyununu oynamak zorundadır. Yaşamaktan maksat da, perde bizim için kapanana dek rolümüzü en iyi şekilde oynayıp iz bırakmak değil midir? Bu yüzden bu kitabı da kendi rolümün bir parçası olarak görüyorum. Bu kitabın sayfaları içinde, acizane yol göstermek gayretinde olduğum girişimcilere sesleniyorum. Haydi, simdi sahne senin!" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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