Kemal Sunal vefatının 21.yılında kabri başında anıldı
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Kemal Sunal vefatının 21.yılında kabri başında anıldı

Kemal Sunal vefatının 21.yılında kabri başında anıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Feridun AÇIKGÖZ / Kemal Sunal ölümünün 21. yılında mezarı başında anıldı.

Feridun AÇIKGÖZ/ Kemal Sunal ölümünün 21. yılında mezarı başında anıldı.

Kemal Sunal'ın Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başındaki anma törenine, Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, kızı Ezo Sunal, eşi Gül Sunal, İlyas Salman, Yeşilçam oyuncusu Yavuz Karakaş, eski yeşilçam oyuncuları ve sevenleri katıldı. Anmaya gelen kişiler Kemal Sunal için dua etti.

"HAYATTA OLSAYDI, ARŞİVLERİNİ SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN PAYLAŞMAK İSTERDİ"

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal "21 yıl uzun bir zaman ama bize çok kısa geldi sanki dün kaybetmişiz gibi. Acısı özlemi giderek artıyor. Sevenlerini gördükçe, sevenleri mesajla bize ulaştıkça, mutlu oluyoruz. Kemal'in arşivleri üzerine bir youtube kanalı açtım. Hayatta olsaydı o da sosyal medyada sevenleri ile arşivlerini buluşturmak isterdi" dedi.

"BABAM BİZİM ÇINARIMIZ GÖLGESİ ÜZERİMİZDEN HİÇ EKSİK OLMASIN"Oğlu Ali Sunal "Babam bizim çınarımız. Gölgesi üzerimizden hiç eksik olmasın. Torunlarını da bizi de her zaman olduğu yerden kucaklasın kollasın, izlesin istiyoruz" diye konuştu. 

"BÜYÜK İNSANLAR UZUN SÖZLE ANLATILMAZ, İNSANDI"

İlyas Salman "Yakın dostumdu arkadaşımdı. Bir gün Kemal aradı beni dedi ki 'Çöpçüler Kralı diye bir film yapıyoruz, orada misafir aktör rolü var, oynar mısın?' Ben de tabi oynarım dedim. İlişkimiz öyle başladı. Çok güzel bir insandı, çok aydınlık nazik, sevecen bir insandı. Işıklar içerisinde uyusun. Büyük insanlar uzun sözle anlatılamaz, kısa ve öz; insandı" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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