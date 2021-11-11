Canlandırdığı karakterlerle 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan efsane oyuncu Kemal Sunal, ölüm yıldönümünde saygı ve özlemle anılıyor. Yeşilçam'ın en önemli isimlerinden olan Kemal Sunal, üzerinden yıllar geçse de hala ilk günkü heyecanla izleniyor. Komik sahneleriyle Türk sinemasında hala en önde gelen isim olmaya devam ediyor. Kemal Sunal kaç yaşında öldü? Kemal Sunal neden öldü? Kemal Sunal kaç filmde oynadı?

KEMAL SUNAL KİMDİR?

Tam adı Ali Kemal Sunal'dır. Kemal Sunal, 11 Kasım 1944 tarihinde İstanbul Fatih'te dünyaya geldi. Oynadığı karakterlerle Türk sinema tarihine damga vuran oyunculardandır. Tiyatro ile sanat hayatına başlayan sanatçı, Ertem Eğilmez'in kendisini fark etmesiyle sinema filmlerine yöneldi. İlk amatör tiyatro oyunu, Vefa Lisesinde okurken rol aldığı Zoraki Tabip'tir. Kenterler, Ulvi Araz, Ayfer Feray ve son olarak Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda profesyonel olarak rol aldıktan sonra Ertem Eğilmez'in kendisini fark etmesiyle 1972 yılında Tatlı Dillim filminde rol alarak sinemaya ilk adımını attı. Filmlerinde oynadığı iyi, saf adam rolleriyle beğeni kazandı. Sanatçı, komedi filmleri ağırlıkta olsa da dram türündeki filmlerde de yer aldı. 82 filmde rol almış sanatçının son filmi 1999 yılında vizyona giren Propaganda'dır. 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek 55 yaşında öldü.

KEMAL SUNAL KAÇ YAŞIDA ÖLDÜ?

Kemal Sunal, kişisel yaşamı ve kariyeri boyunca yaptığı yolculuklarda daima kara taşıtlarını tercih etmiş, uçak ve deniz taşıtlarından korktuğunu dile getirmiştir.[15] Çeşitli festivallerde, ödül törenlerine kara taşıtıyla yetişemeyen[4] sanatçının uçak fobisi, yaşamı boyunca yenemediği bir korkusu olarak kalmıştır. 3 Temmuz 2000 tarihinde, Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında öldü.

KEMAL SUNAL NEDEN ÖLDÜ?

Kemal Sunal 3 Temmuz 2000 tarihinde, Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında öldü. Ünlü sanatçı, daha önce de defalarca uçak korkusundan bahsetmişti.

KEMAL SUNAL KAÇ FİLMDE OYNADI?

Kemal Sunal, tiyatro oyunlarının yanı sıra 82 filmde rol almıştır.

Kemal Sunal'ın oynadığı filmler:

1972 - Tatlı Dillim

1973 - Oh Olsun

1973 - Güllü Geliyor Güllü

1973 - Canım Kardeşim

1973 - Yalancı Yarim

1974 - Salak Milyoner

1974 - Köyden İndim Şehire

1974 - Mavi Boncuk

1974 - Hasret

1974 - Salako

1975 - Şaşkın Damat

1975 - Hanzo

1975 - Hababam Sınıfı

1975 - Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

1976 - Tosun Paşa

1976 - Süt Kardeşler

1976 - Sahte Kabadayı

1976 - Meraklı Köfteci

1976 - Kapıcılar Kralı

1976 - Hababam Sınıfı Uyanıyor

1977 - Sakar Şakir

1977 - Şabanoğlu Şaban

1977 - İbo ile Güllüşah

1977 - Hababam Sınıfı Tatilde

1977 - Çöpçüler Kralı

1978 - Yüz Numaralı Adam

1978 - Köşeyi Dönen Adam

1978 - Kibar Feyzo

1978 - İyi Aile Çocuğu

1978 - İnek Şaban

1978 - Avanak Apti

1979 - Umudumuz Şaban

1979 - Şark Bülbülü

1979 - Korkusuz Korkak

1979 - Dokunmayın Şabanıma

1979 - Bekçiler Kralı

1980 - Zübük

1980 - Gol Kralı

1980 - Gerzek Şaban

1980 - Devlet Kuşu

1981 - Üç Kağıtçı

1981 - Kanlı Nigar

1981 - Davaro

1982 - Yedi Bela Hüsnü

1982 - Doktor Civanım

1983 - Tokatçı

1983 - Kılıbık

1983 - En Büyük Şaban

1983 - Çarıklı Milyoner

1984 - Şabaniye

1984 - Postacı

1984 - Ortadirek Şaban

1984 - Atla Gel Şaban

1985 - Sosyete Şaban

1985 - Şendul Şaban

1985 Şaban Pabucu Yarım

1985 Keriz

1985 Katma Değer Şaban

1985 Gurbetçi Şaban

1986 Yoksul

1986 Tarzan Rıfkı

1986 Garip

1986 Deli Deli Küpeli

1986 Davacı

1987 Yakışıklı

1987 Kiracı

1987 Japon İşi

1988 Uyanık Gazeteci

1988 Sevimli Hırsız

1988 Polizei

1988 Öğretmen

1988 İnatçı

1988 Düttürü Dünya

1988 Bıçkın

1989 Zehir Hafiye

1989 Talih Kuşu

1989 Gülen Adam

1990 Koltuk Belası

1990 Boynu Bükük Küheylan

1990 Abuk Sabuk Bir Film

1991 Varyemez

1999 Propaganda

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