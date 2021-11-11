Kemal Sunal kaç yaşında öldü? Kemal Sunal neden öldü?
Türk sinemasının efsane simlerinden Kemal Sunal, ölüm yıldönümünde unutulmadı. Sevenleri Kemal Sunal'ı en güzel sahneleriyle karakterleriyle andı. Genç yaşta aramızdan ayrılan ünlü oyuncunun hayatı ve ölümü merak ediliyor. Kemal Sunal kaç yaşında öldü? Kemal Sunal neden öldü? Kemal Sunal kaç filmde oynadı? soruları araştırılıyor.
Canlandırdığı karakterlerle 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan efsane oyuncu Kemal Sunal, ölüm yıldönümünde saygı ve özlemle anılıyor. Yeşilçam'ın en önemli isimlerinden olan Kemal Sunal, üzerinden yıllar geçse de hala ilk günkü heyecanla izleniyor. Komik sahneleriyle Türk sinemasında hala en önde gelen isim olmaya devam ediyor. Kemal Sunal kaç yaşında öldü? Kemal Sunal neden öldü? Kemal Sunal kaç filmde oynadı?
Tam adı Ali Kemal Sunal'dır. Kemal Sunal, 11 Kasım 1944 tarihinde İstanbul Fatih'te dünyaya geldi. Oynadığı karakterlerle Türk sinema tarihine damga vuran oyunculardandır. Tiyatro ile sanat hayatına başlayan sanatçı, Ertem Eğilmez'in kendisini fark etmesiyle sinema filmlerine yöneldi. İlk amatör tiyatro oyunu, Vefa Lisesinde okurken rol aldığı Zoraki Tabip'tir. Kenterler, Ulvi Araz, Ayfer Feray ve son olarak Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda profesyonel olarak rol aldıktan sonra Ertem Eğilmez'in kendisini fark etmesiyle 1972 yılında Tatlı Dillim filminde rol alarak sinemaya ilk adımını attı. Filmlerinde oynadığı iyi, saf adam rolleriyle beğeni kazandı. Sanatçı, komedi filmleri ağırlıkta olsa da dram türündeki filmlerde de yer aldı. 82 filmde rol almış sanatçının son filmi 1999 yılında vizyona giren Propaganda'dır. 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek 55 yaşında öldü.
Kemal Sunal, kişisel yaşamı ve kariyeri boyunca yaptığı yolculuklarda daima kara taşıtlarını tercih etmiş, uçak ve deniz taşıtlarından korktuğunu dile getirmiştir.[15] Çeşitli festivallerde, ödül törenlerine kara taşıtıyla yetişemeyen[4] sanatçının uçak fobisi, yaşamı boyunca yenemediği bir korkusu olarak kalmıştır. 3 Temmuz 2000 tarihinde, Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında öldü.
Kemal Sunal 3 Temmuz 2000 tarihinde, Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında öldü. Ünlü sanatçı, daha önce de defalarca uçak korkusundan bahsetmişti.
Kemal Sunal, tiyatro oyunlarının yanı sıra 82 filmde rol almıştır.
1972 - Tatlı Dillim
1973 - Oh Olsun
1973 - Güllü Geliyor Güllü
1973 - Canım Kardeşim
1973 - Yalancı Yarim
1974 - Salak Milyoner
1974 - Köyden İndim Şehire
1974 - Mavi Boncuk
1974 - Hasret
1974 - Salako
1975 - Şaşkın Damat
1975 - Hanzo
1975 - Hababam Sınıfı
1975 - Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
1976 - Tosun Paşa
1976 - Süt Kardeşler
1976 - Sahte Kabadayı
1976 - Meraklı Köfteci
1976 - Kapıcılar Kralı
1976 - Hababam Sınıfı Uyanıyor
1977 - Sakar Şakir
1977 - Şabanoğlu Şaban
1977 - İbo ile Güllüşah
1977 - Hababam Sınıfı Tatilde
1977 - Çöpçüler Kralı
1978 - Yüz Numaralı Adam
1978 - Köşeyi Dönen Adam
1978 - Kibar Feyzo
1978 - İyi Aile Çocuğu
1978 - İnek Şaban
1978 - Avanak Apti
1979 - Umudumuz Şaban
1979 - Şark Bülbülü
1979 - Korkusuz Korkak
1979 - Dokunmayın Şabanıma
1979 - Bekçiler Kralı
1980 - Zübük
1980 - Gol Kralı
1980 - Gerzek Şaban
1980 - Devlet Kuşu
1981 - Üç Kağıtçı
1981 - Kanlı Nigar
1981 - Davaro
1982 - Yedi Bela Hüsnü
1982 - Doktor Civanım
1983 - Tokatçı
1983 - Kılıbık
1983 - En Büyük Şaban
1983 - Çarıklı Milyoner
1984 - Şabaniye
1984 - Postacı
1984 - Ortadirek Şaban
1984 - Atla Gel Şaban
1985 - Sosyete Şaban
1985 - Şendul Şaban
1985 Şaban Pabucu Yarım
1985 Keriz
1985 Katma Değer Şaban
1985 Gurbetçi Şaban
1986 Yoksul
1986 Tarzan Rıfkı
1986 Garip
1986 Deli Deli Küpeli
1986 Davacı
1987 Yakışıklı
1987 Kiracı
1987 Japon İşi
1988 Uyanık Gazeteci
1988 Sevimli Hırsız
1988 Polizei
1988 Öğretmen
1988 İnatçı
1988 Düttürü Dünya
1988 Bıçkın
1989 Zehir Hafiye
1989 Talih Kuşu
1989 Gülen Adam
1990 Koltuk Belası
1990 Boynu Bükük Küheylan
1990 Abuk Sabuk Bir Film
1991 Varyemez
1999 Propaganda