Kemal Sunal'ın anıları gün yüzüne çıkıyor
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Kemal Sunal'ın anıları gün yüzüne çıkıyor

Kemal Sunal'ın anıları gün yüzüne çıkıyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

Sanatçının eşi Gül Sunal YouTube kanalında, "Kemal Hadi Gel Bi Kahve İçelim" programı ile Sunal'ın anıları ve hayatından kesitleri izleyicilerle paylaşacak.

Sanatçının eşi Gül Sunal YouTube kanalında, "Kemal Hadi Gel Bi Kahve İçelim" programı ile Sunal'ın anıları ve hayatından kesitleri izleyicilerle paylaşacak.

Konuyla ilgili konuşan Gül Sunal, "Bunun bizim Kemal'e, sevenlerine, gelecek nesillere, Türk sinemasının bir dönemini inceleyen akademisyenlere borcumuz olduğunu düşünüyoruz. Kemal gülmeyi de güldürmeyi de severdi. Biz de anıları paylaşırken bazen hüzünlensek de daha çok gülmeyi seçtik" dedi.

Usta oyuncuya vefatının 21'inci yılına özel anma töreni de düzenlenecek. Kemal Sunal, 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 12.00'de, Zincirlikuyu Kabristanı'ndaki kabri başında ailesi tarafından okutulacak dua ile anılacak.

Kaynak: Hürriyet

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